A comienzos de abril de 2025, Juana Repetto y Sebastián Graviotto decidieron separarse tras dos años de matrimonio, en una ruptura que sorprendió a sus seguidores. Sin embargo, el presente parece haber dado un giro, especialmente tras el nacimiento de su hijo en común, lo que reconfiguró por completo el vínculo entre ambos.

La llegada de Timoteo hace apenas un mes y medio no solo fortaleció el lazo familiar, sino que también despertó dudas sobre una posible reconciliación entre Juana Repetto y Sebastián Graviotto. En este contexto, cada gesto y declaración pública comenzó a ser analizado con lupa.

Fiel a su estilo directo, Sebastián Graviotto utilizó sus redes sociales para interactuar con sus seguidores mediante la clásica dinámica de preguntas y respuestas. Allí, no esquivó las consultas sobre su relación con Juana Repetto, lo que terminó avivando aún más las especulaciones.

Ante el pedido de un usuario que le escribió “Volvé con Juana”, el instructor respondió con una imagen de su hijo y lanzó una frase contundente: “No me fui a ningún lado”. La respuesta fue interpretada como una señal de cercanía y compromiso, más allá de la separación formal.

Pero eso no fue todo. Otro seguidor insistió con el deseo de reconciliación, y Sebastián Graviotto redobló la apuesta al compartir una foto junto a Juana Repetto caminando por la playa. Acompañó la imagen con una frase que dejó abierta la puerta: “Estamos en un gran momento… sujeto a modificación sin previo aviso”.

Estas palabras no pasaron desapercibidas, ya que reflejan un presente armónico entre ambos, sin descartar una posible vuelta. Cabe recordar que Juana Repetto es hija de Reina Reech y Nicolás Repetto, lo que potencia aún más el interés mediático en cada paso de su vida personal.

Por otro lado, el deportista también mostró su faceta más íntima al hablar de la paternidad. Tras ser calificado como “un PADRAZO”, respondió con honestidad: “Lo intento todos los días… a veces me sale, a veces me lo duerme Jua en 8 segundos. Capacitación permanente”.

Con este escenario, todo indica que Juana Repetto y Sebastián Graviotto atraviesan un momento de reconstrucción emocional. Aunque no hay confirmaciones oficiales, las señales son claras y alimentan la ilusión de una reconciliación que, para muchos, ya estaría en marcha.