El nacimiento de Timoteo, el 12 de febrero, no sólo trajo mensajes de felicitación para Juana Repetto. También desató una ola de críticas dirigidas a Sebastián Graviotto, quien no estuvo físicamente en el hospital al momento del parto. La ausencia del instructor de snowboard generó un fuerte debate en redes sociales.

Sebastián Graviotto se encontraba fuera del país por compromisos laborales vinculados a la temporada de nieve y, según se había explicado previamente, no podía modificar su agenda. Esa situación hizo que no pudiera acompañar a Juana Repetto durante el nacimiento de su hijo, algo que varios usuarios consideraron injustificable.

En las últimas horas, las publicaciones de Sebastián Graviotto en Instagram se llenaron de comentarios cuestionando su decisión. “La temporada la podés hacer todos los años. El nacimiento de tu hijo es una sola vez en la vida”, escribió un usuario. Otros mensajes fueron aún más duros y apuntaron a lo que interpretaron como una falta de prioridad.

Algunas críticas señalaron que, más allá de la relación actual entre ambos, el momento del nacimiento era irrepetible y exigía presencia. También hubo quienes lo acusaron de ausencia emocional, pese a que el ex de Juana Repetto compartió gestos virtuales y publicaciones el mismo día para acompañar la llegada de Timoteo desde la distancia.

El instructor eligió expresarse a través de sus redes con imágenes y una canción dedicada a su hijo, pero no respondió directamente a los cuestionamientos. Hasta el momento consignado en la cobertura, Sebastián Graviotto no emitió declaraciones públicas para contestar los mensajes que recibió.

La situación reavivó discusiones más amplias sobre paternidad y responsabilidades cuando existen compromisos laborales en el exterior. Algunos usuarios defendieron la decisión de Graviotto al señalar que el trabajo también forma parte de la realidad familiar, mientras que otros insistieron en que el parto debía ocupar el primer lugar.

En medio de la tensión digital, Juana Repetto celebró el nacimiento de Timoteo enfocada en el presente y en la llegada del bebé. Sebastián Graviotto, por su parte, quedó en el centro de una controversia que se trasladó a las redes sociales y que, por ahora, continúa sin una respuesta directa de su parte.