Carlos Daniel “Chino” Tapia atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la muerte de su esposa, Viviana Juricka, y decidió rendirle un homenaje profundamente significativo en Villa La Angostura, el sitio que ambos eligieron como hogar y refugio durante años.

La despedida se realizó en ese entorno patagónico que marcó a la pareja, rodeado de naturaleza y del cariño de amigos y vecinos que acompañaron en silencio. Fue una ceremonia íntima, cargada de emoción, donde el exfutbolista pudo honrar la memoria de quien fue su compañera de vida.

Según informó el diario Río Negro, Carlos Daniel “Chino” Tapia eligió especialmente Villa La Angostura para este último adiós, ya que allí construyeron una vida lejos del ruido mediático. La comunidad local también se hizo presente, destacando el vínculo cercano que mantenían con la pareja.

Desde el municipio recordaron a ambos como “vecinos plenos”, resaltando su integración en la vida cotidiana del lugar. Viviana Juricka y Carlos Daniel “Chino” Tapia supieron forjar amistades profundas y una rutina tranquila, muy distinta a la exposición del mundo del fútbol.

La historia de amor con la ciudad neuquina comenzó tras el paso del exjugador por Europa. Luego de su etapa en Suiza, la pareja buscó un destino que les recordara a los paisajes alpinos, y fue así como encontraron en Villa La Angostura el sitio ideal para comenzar una nueva etapa.

A comienzos de los años 90, ese descubrimiento se transformó en una decisión de vida. Con el tiempo, Carlos Daniel “Chino” Tapia y Viviana Juricka se instalaron definitivamente allí, donde criaron a sus hijas y consolidaron una vida familiar alejada del vértigo profesional.

Mientras tanto, el exfutbolista continuó siendo recordado por su carrera, especialmente por su participación en la Selección Argentina campeona del mundo en México 1986 y su paso por Boca Juniors junto a Diego Armando Maradona. Sin embargo, eligió mantener un perfil bajo en su vida personal.

El homenaje tuvo lugar en un paisaje característico de la región, entre montañas y lagos, un escenario que simboliza el amor y la historia compartida. Viviana Juricka, quien falleció en febrero tras luchar contra un tumor cerebral diagnosticado en 2024, fue despedida en el lugar que mejor representaba su vida junto a Carlos Daniel “Chino” Tapia.