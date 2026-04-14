Coty Romero vivió uno de los momentos más delicados desde su llegada a Los Gemelos Dúo y todo quedó expuesto frente a las cámaras. En medio de la convivencia, la correntina empezó a mostrarse visiblemente afectada, rompió en llanto y encendió la alarma de sus compañeros cuando ya no podía recuperar la calma. Lo que al principio parecía un desborde emocional terminó escalando hasta obligar a una intervención inmediata de la producción.

La escena se dio de manera repentina y desacomodó por completo a quienes estaban con ella dentro del reality español. Según se vio, Coty Romero comenzó a angustiarse cada vez más, con dificultad para respirar y en un estado de desesperación que volvió muy difícil cualquier intento de contención entre los propios participantes.

Frente a ese cuadro, varios de sus compañeros reaccionaron a los gritos para pedir asistencia. En medio del desconcierto, se escuchó el pedido desesperado: “Seguridad, Coty está mal. No se encuentra bien”.

La producción entonces decidió actuar sin demora y retirarla del lugar para asistirla. Ese movimiento confirmó que no se trataba de una crisis menor ni de un simple momento de llanto, sino de una situación que requería atención específica. La secuencia impactó todavía más porque ocurrió a la vista de todos y en un contexto de encierro, exposición y tensión constante, donde cualquier desborde se amplifica enseguida.

La repercusión no tardó en salir de la casa. Apenas empezaron a circular las imágenes, las redes sociales se llenaron de mensajes de preocupación por el estado de Coty Romero. Muchos usuarios recordaron además que no es la primera vez que la ex Gran Hermano habla públicamente de su vínculo con la ansiedad, un dato que volvió a aparecer en las conversaciones alrededor de lo que acababa de pasarle en España.

Su desembarco en el reality ya había estado atravesado por cruces fuertes, discusiones y momentos de mucha fricción con otros participantes. Esa acumulación de tensión, sumada al aislamiento y al ritmo propio de este tipo de formatos, terminó armando un escenario muy exigente incluso para alguien acostumbrada a la exposición.

Por ahora, lo que ocurrió dejó una marca sensible dentro y fuera del programa. Mientras se espera una actualización oficial sobre cómo siguió Coty Romero después de ser asistida, el episodio volvió a poner el foco sobre el costo emocional que muchas veces queda detrás del show.