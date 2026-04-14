La bronca de Verónica Ojeda volvió a ponerse en primer plano tras el avance del juicio por la muerte de Diego Maradona, pero esta vez por un motivo que la atraviesa aún más: las burlas hacia su hijo, Dieguito Fernando. La mediática decidió hablar públicamente y marcar un límite frente a los memes que circulan desde hace meses.

En una charla con Ángel De Brito en el programa LAM, Verónica Ojeda fue contundente y dejó en claro que la situación la supera. Todo se remonta a un video que se viralizó, en el que el nene pide “justicia por el padre” a la salida de los tribunales, una escena que muchos usuarios replicaron con tono de burla.

“Ya no lo tolero más. Si sos un adulto, hacé una broma a un adulto, no a un menor de edad”, expresó con firmeza Verónica Ojeda, visiblemente afectada por el impacto que esto genera en Dieguito Fernando. Su descargo no tardó en generar repercusión en redes y medios.

La mamá del hijo de Diego Maradona explicó que la situación no es nueva, sino que se viene repitiendo desde hace tiempo. “Hace rato que estamos pasando por esto, quiero que la corten”, insistió, marcando el desgaste emocional que le produce ver a su hijo expuesto.

Uno de los momentos más sensibles de su relato fue cuando contó la reacción del propio Dieguito Fernando al ver los memes. “Me decía: ‘¿Por qué la gente se viste como yo y se pone mis rulos, si yo pedí justicia por papá?’”, reveló Verónica Ojeda, dejando en evidencia la inocencia del nene frente a la crueldad digital.

Mientras tanto, el contexto judicial sigue avanzando. El segundo juicio oral por la muerte de Diego Maradona ya está en marcha en San Isidro, con un nuevo tribunal que buscará determinar si hubo responsabilidades penales en el equipo médico que lo asistía.

En este proceso hay siete profesionales de la salud imputados por homicidio simple con dolo eventual. La fiscalía sostiene que Diego Maradona fue abandonado en un estado crítico, mientras que las defensas argumentan que se trataba de un cuadro clínico complejo sin responsabilidad penal.

El tribunal está integrado por Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, con la participación de los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren. En medio de este escenario, Verónica Ojeda intenta proteger a Dieguito Fernando de una exposición que, según dejó en claro, ya cruzó todos los límites.