La salida de Lola Tomaszeuski de Gran Hermano Generación Dorada marcó uno de los momentos más sensibles de la edición. Tras varias semanas esquivando la eliminación, la participante finalmente quedó fuera del reality en un mano a mano decisivo contra Brian Sarmiento, luego del voto del público.

El clima dentro de la casa cambió por completo tras conocerse el resultado. La eliminación no solo impactó en el juego, sino también en lo emocional, especialmente para Manuel Ibero, quien no pudo ocultar su angustia al despedirse de quien consideraba una de sus personas más cercanas.

En ese último abrazo, se vivió una escena que rápidamente se volvió viral. “Tranqui”, le susurró Lola Tomaszeuski, intentando calmarlo. La respuesta de Manuel Ibero fue directa y sin filtros: “Te quiero”. Ella contestó “Yo más”, mientras él insistía: “Te quiero mucho”, dejando en evidencia la intensidad del vínculo.

vAntes de cruzar la puerta, la joven también dedicó unas palabras al resto de sus compañeros. “Sigan dándolo todo. Fue un gusto conocerlos a todos. Me llevo esta experiencia en el corazón”, expresó, mostrando serenidad pese al difícil momento.

Lejos de quedarse solo en la despedida, Lola Tomaszeuski reflexionó sobre su paso por el programa. “Jueguen y vivan esta experiencia al máximo. Sean ustedes mismos. Yo me voy contenta porque fui yo”, afirmó, destacando su autenticidad durante el juego.

Ya sin su presencia, la casa sintió el vacío de inmediato. Manuel Ibero, completamente quebrado, habló con Santiago del Moro y resumió su dolor con una frase contundente: “Se fue mi mejor amiga”, dejando en claro cuánto significaba para él.

Aunque la participante mantiene una relación fuera del reality, su cercanía con Manuel Ibero generó múltiples especulaciones. Los gestos, la complicidad y ciertos momentos de tensión alimentaron rumores que trascendieron la pantalla.

En paralelo, la gala también dejó otros momentos destacados. Jessica “La Maciel” fue la primera salvada con el 26,9% de los votos y celebró efusivamente. Finalmente, el duelo entre Brian Sarmiento y Lola Tomaszeuski definió la noche, con el futbolista celebrando su continuidad en contraste con la emotiva salida de la joven.