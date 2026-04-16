Coty Romero volvió a quedar en el centro de una escena extrema, esta vez dentro de La Cárcel de los Gemelos. Un video que empezó a circular mostró a la correntina en medio de un cruce físico con Falete, rodeada de gritos, participantes alterados y una situación que obligó a intervenir de inmediato. Lo que ya venía cargado desde el ingreso terminó escalando de la peor manera.

En esas imágenes se ve a varios competidores amontonados alrededor de la discusión, mientras la tensión se desborda y el clima se vuelve imposible de contener. En pleno forcejeo, la ex Gran Hermano gritó “¡No se pega! ¡No se pega!”, aunque segundos después la secuencia derivó en dos golpes lanzados en medio del caos. La producción, frente a ese cuadro, optó por mover la cámara y sacar el foco del enfrentamiento.

Cuando la transmisión retomó la escena, el escándalo seguía vivo. Ya separada del núcleo más caliente del conflicto, la influencer todavía descargaba bronca y soltó otra frase que dejó en claro cómo había vivido ese momento: “¡No me grites!”. Para entonces, el episodio ya había cruzado todos los límites del simple intercambio verbal y se había convertido en uno de los momentos más descontrolados del reality.

El punto de partida, de todos modos, no había sido ese. Apenas ingresó al programa, la correntina advirtió que Falete no la había saludado y decidió marcarlo delante de todos. “Desde que llegué no me saludaste. Educación ante todo, ¿sabés?”, le reclamó. La respuesta del cantante español no bajó la tensión sino todo lo contrario: “Tengo más educación que tú y que muchos”.

Lejos de retroceder, Coty Romero redobló la apuesta con una devolución que dejó el conflicto completamente instalado desde el arranque. “No se nota tu educación porque mirás de arriba a abajo a todos y yo soy igual que vos acá”, le contestó, ya en un tono frontal.

Más tarde hubo otro episodio que profundizó la distancia entre ambos. Según se vio, Falete le vació una botella de gaseosa y ella respondió arrojándole un plato de comida, en una dinámica cada vez más hostil y provocadora. En ese ida y vuelta apareció una frase brutal que terminó de pintar el nivel de agresión con el que se venían midiendo: “Pegame, pegame, así te sacan. ¿Pensás que le tengo miedo al agua? La que le tiene miedo sos vos que tenés olor a orto”.

Así, lo que había empezado como un mal primer encuentro derivó en una pelea que desbordó cualquier marco de discusión televisiva. Coty Romero quedó otra vez en el centro de una escena áspera, violenta y difícil de disimular, con un reality obligado a cortar el aire para intentar recuperar el control.