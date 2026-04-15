Marcelo Gallardo volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez no por River ni por una decisión futbolística. Su nombre empezó a circular por una historia sentimental con la modelo uruguaya Eliana Díaz, una mujer 22 años menor con la que habría vivido un romance durante el verano en Punta del Este.

La versión tomó fuerza a partir de distintos datos que ubicaron a Marcelo Gallardo en Uruguay en plena temporada, cuando el plantel millonario estaba instalado en la zona por una serie de compromisos amistosos. En ese contexto, habría ocurrido el cruce con Eliana Díaz, que se mueve entre Montevideo y el principal balneario del país vecino. Desde ahí, según trascendió, empezó un vínculo manejado con muchísimo cuidado.

Lejos de la exposición, ambos habrían apostado por encuentros discretos y sin señales públicas que alimentaran versiones. Ese bajo perfil no sorprende demasiado en el Muñeco, que desde hace años cuida con rigor todo lo relacionado con su intimidad. Justamente por eso, que el tema haya salido a la luz generó un interés extra alrededor de una relación que, hasta ahora, se había mantenido fuera del radar.

El nombre de Eliana Díaz también despertó curiosidad por su recorrido. La modelo uruguaya tiene 28 años, participó en Miss Uruguay y más tarde tomó distancia del certamen por desacuerdos con la organización. A eso le sumó presencia en eventos vinculados a la moda en España, además de proyectos ligados al streaming, un perfil que la ubica en un universo mediático pero sin una exposición permanente.

Su actividad, de todos modos, no se limita al modelaje. Eliana Díaz también trabaja como agente inmobiliaria y es madre de un hijo de 12 años, un dato que terminó de completar el retrato de una figura que ya era conocida en su país, aunque no masivamente instalada en la agenda del espectáculo argentino. La aparición de Marcelo Gallardo en esta historia multiplicó de inmediato esa atención.

Quienes siguieron de cerca el tema aseguran que el acercamiento entre los dos fue intenso, pero breve. La relación habría avanzado durante esas semanas en Uruguay, en medio de una rutina marcada por el movimiento de River y las idas y vueltas propias de la temporada. Sin escándalos ni gestos públicos, el vínculo se habría sostenido mientras coincidieron en ese mismo circuito veraniego.

Con el correr de los días, también empezó a mencionarse que la historia ya terminó. Las versiones indicaron que Marcelo Gallardo y Eliana Díaz habrían puesto punto final en buenos términos, sin conflicto ni exposición. Aun así, alcanzó con que trascendiera el dato para que la vida privada del entrenador volviera a encender rumores y miradas, incluso lejos del banco y de la pelota.