Coty Romero no necesitó tiempo de adaptación para hacer ruido en La Cárcel de los Gemelos. Su ingreso al reality español quedó atravesado por un enfrentamiento inmediato, áspero y fuera de control con una de las participantes más fuertes de esa casa. Lo que parecía una presentación más dentro del formato duró apenas unos minutos antes de convertirse en una escena de gritos, reproches y agresiones que dejó a todos mirando.

La correntina entró saludando a los concursantes, pero el clima cambió cuando llegó frente a La Falete, una famosa tiktoker sin temor a la hora de ponerle picante al juego. Según marcó la propia Coty Romero, la española no tuvo ningún gesto con ella y eso alcanzó para encender una discusión que ya arrancó tensa. “Desde que llegué no me saludaste. Educación ante todo, ¿sabés?“, le lanzó. La respuesta no tardó nada en llegar: “Tengo más educación que tú y que muchos", contestó la participante española, ya en un tono de choque.

Lejos de enfriarse, la discusión subió un escalón más. la correntina redobló la apuesta y le respondió sin bajar la mirada: “No se nota tu educación porque mirás de arriba a abajo a todos y yo soy igual que vos acá”.

La pelea no terminó en ese primer cruce. Más tarde, cuando la ex Gran Hermano ya estaba instalada en una de las celdas junto a Maxi Miller, La Falete volvió a buscarla y la situación explotó de lleno. La española le vació una botella de gaseosa encima, Coty Romero reaccionó tirándole un plato de comida y el caos obligó a que interviniera la seguridad del programa.

En medio de ese desborde, la correntina gritó una frase que terminó de exponer hasta dónde había escalado todo: “Pegame, pegame, así te sacan”. Ese debut feroz tomó todavía más temperatura por una confirmación que llegó casi en paralelo y que promete abrir otro frente de conflicto.

La producción del ciclo, que se emite por YouTube, anunció también la participación de Juliana “Furia” Scaglione, una figura con la que Coty Romero ya arrastra un historial espeso desde su paso por Gran Hermano.

De hecho, al presentar a las argentinas, los creadores del reality subrayaron el peso que tiene esa combinación. “Coti Romero es una superestrella del Gran Hermano Argentina, es una superestrella. Furia Scaglione, madre. Qué barbaridad la que se va a liar”, señalaron en redes al oficializar el ingreso de ambas.