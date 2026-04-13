Después de la salida de Andrea del Boca, Santiago del Moro fue el encargado de presentar a la actriz que ocupará ese lugar vacante, en una instancia del juego donde cualquier incorporación puede alterar alianzas, climas y jerarquías dentro de la casa. Se trata de Grecia Colmenares, quien ya tiene fecha de ingreso a Gran Hermano y su desembarco aparece como uno de los movimientos más fuertes de esta etapa del reality.

La elección no pasó inadvertida. Grecia Colmenares no llega como una figura ajena al formato ni como una famosa que apenas conoce la lógica del encierro. A sus 63 años, la actriz venezolana suma una experiencia previa que pesa: ya participó de Grande Fratello, la edición italiana del reality, donde permaneció 178 días.

En su presentación, además, dejó en claro que no piensa ocupar un rol decorativo ni apoyarse solo en su historia televisiva. “La gente va a saber de mí. Me va a ver, me va a escuchar, va a saber cómo soy como persona, como ser humano”, afirmó Grecia Colmenares, en una frase que funcionó como carta de presentación y también como aviso para lo que verá el público.

El dato no es menor si se tiene en cuenta el momento del programa. La salida de Andrea del Boca obligó a reordenar fichas en medio de una edición que ya venía movida por cambios inesperados, intercambios y accidentes. En ese contexto, sumar a una actriz con trayectoria, oficio frente a cámara y experiencia concreta en realities le agrega un ingrediente distinto a una convivencia que ya venía cargada.

Quienes conocen el juego remarcan justamente ese punto. Gastón Trezeguet, uno de los analistas más atentos del universo Gran Hermano, fue directo al describir el perfil con el que entra la actriz: “Es bravísima y sabe jugar. Se vio todos los Gran Hermanos, sabe mucho de estrategia”.

Ahora, habrá que ver qué pasará con su ingreso, ya que la gran incógnita es si decidirá acercarse al grupo que orbitaba alrededor de Andrea del Boca por una cuestión afectiva o si, por el contrario, elige cortar por otro lado y construir su propio espacio desde el primer día.

Lo concreto es que Santiago del Moro ya puso nombre y rostro al reemplazo, y que Grecia Colmenares llegará con más equipaje que una valija. Trae oficio, roce con el formato y una presencia que, por historia y personalidad, no promete pasar desapercibida. Ahora falta verla jugar, que es donde realmente empieza a definirse si su entrada será apenas una novedad fuerte o una sacudida de verdad para toda la casa.