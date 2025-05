Se destapó la verdad de por qué Nacho Castañares terminó con Coty Romero: “La dejó porque…”

Apenas se terminó la relación entre Nacho Castañares y Coty Romero, se destacó que todo terminó en buenos términos, ya que lo comunicaron en conjunto y destacando que no había problemas. Sin embargo, con el correr de los días el escándalo escaló y ahora se filtró cuál fue el verdadero motivo de la separación.

Luego del pequeño impasse que tuvieron, la relación retornó su romance y finalmente desistieron de intentarlo nuevamente. En la decisión final, ambos comunicaron por su lado la separación y se jactaron de que no había nada extraño en ésta. Más allá de querer ocultarlo, con el paso del tiempo comenzó a salir a la luz la verdad de la tupyuta.

En LAM, Pepe Ochoa confesó que Nacho Castañares fue finalmente quien tomó la decisión de dejar a Coty Romero y contó qué razones lo impulsaron a tomar esta postura: “Nacho la dejó a Coty porque ella maneja una intensidad que él no quería vivir. Él empezó a hacer una vida como que no acababa de cortar”.

En esta sintonía, Fefe Bongiorno expuso la mentira respecto a los buenos términos del fin del amor y destacó: “Hay tres cosas que le jodieron a Coty cuando cortaron”. Y agregó: "Él me dijo que no estuvo con nadie y que no le interesa estar con nadie".

Sin embargo, pese a que en algún momento él se mostró triste e incluso lloró cuando Coty Romero anunció que abanonó el programa que compartían en el streaming de telefe, su accionar post separación es lo que generó malestar. A tal punto que Yanina Latorre reveló que en el canal están "haciendo malabares" para no cruzarlos.

A todo esto, Coty Romero habló en su canal de difusión y apuntó contra Nacho Castañares: “Como yo no soy tibia, a mi sí me ven hacer cosas y los otros ‘santitos’. A mi no me jodan más porque yo no quiero saber nada”. Y elevó la temperatura en un duro comunicado que terminó borrando al correr de unos minutos: “Me chupa un huevo él y todo lo que tenga que ver con él porque no se merece nada de mi”.

Por su parte, el ex jugador se defendió: “¿Les parece que si estuviese todo mal hubiera querido que venga a FDJ? Obvio que no, por lo menos de mi parte. No me interesa nada más, no estoy con nadie, no pasó nada y no tengo que dar ninguna explicación de nada”.