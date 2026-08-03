La influencer Coty Romero sorprendió a sus seguidores al confirmar que finalmente cumplirá un deseo que tenía desde hace varios años. A través de un video publicado en sus redes sociales, la correntina contó que se someterá a una cirugía estética mamaria y decidió mostrar cómo comenzó toda la preparación antes de la intervención.

Desde la clínica, Coty Romero se mostró muy entusiasmada mientras esperaba la consulta con el especialista que llevará adelante la operación. "Acompáñenme a mi turno con el Dr. Diciervo para elegir unas lolas. Estoy esperando el auto para irme pero estoy re ansiosa. ¡Qué emoción!", expresó la ex Gran Hermano, dejando en claro la expectativa que siente por este cambio.

Durante el registro audiovisual, la influencer explicó que quiere compartir todo el recorrido con su comunidad. Además, mostró el momento en el que observó distintos tipos de implantes y escuchó las recomendaciones del profesional. "No tengo idea de absolutamente nada, por eso él me explicó las diferencias entre cada una para elegir la perfecta para mí", comentó mientras analizaba las opciones.

En ese contexto, Coty Romero reveló que esta no es una decisión improvisada. Según contó, hace dos años ya había tenido una consulta con la intención de realizarse la operación, aunque en aquel momento no estaba completamente convencida. "Recién ahora retomamos esto y vengo cien por ciento con ganas de tener dos cabezas de enano", dijo entre risas, fiel a su estilo espontáneo.

La ex Gran Hermano también destacó la importancia de recibir toda la información antes de someterse a una cirugía. Explicó que el médico le detalló aspectos relacionados con el tamaño de los implantes, las técnicas disponibles y la ubicación más adecuada para su cuerpo. Además, aseguró que eligió a ese especialista porque conoce sus trabajos y considera que los resultados son excelentes.

Uno de los momentos que más llamó la atención del video fue cuando Coty Romero comenzó a probar distintos volúmenes frente a un espejo. Allí explicó que esa etapa fue clave para definir la cantidad de centímetros cúbicos que utilizará en la intervención. Incluso confesó que pasó bastante tiempo comparando opciones debido a su indecisión.

Coty Romero y un cambio que esperaba

La influencer también mostró cómo cambió de ropa durante la prueba para visualizar mejor el resultado. "No es lo mismo probarse con top que con remera. Hay que probar todas las formas posibles", relató, dejando en evidencia que quiso analizar cada detalle antes de tomar la decisión definitiva.

Finalmente, Coty Romero aseguró que está disfrutando cada instancia del proceso mucho más de lo que imaginaba. "Les voy a estar mostrando todo", prometió a sus seguidores, quienes ahora podrán acompañarla antes y después de la operación que marcará una nueva etapa para la creadora de contenido.