Chiche Gelblung regresó a la televisión pocos días después de haber recibido el alta médica por su segunda internación del año. A sus 82 años, el periodista retomó su lugar en la pantalla de Crónica y se mostró decidido a continuar trabajando mientras avanza con su recuperación.

Su reaparición se produjo luego de permanecer hospitalizado por un cuadro respiratorio acompañado de fiebre. Aunque acababa de atravesar otro momento delicado, el conductor volvió a sus actividades y dejó en claro que mantenerse ocupado no representa únicamente una obligación profesional, sino también una necesidad personal.

La reciente internación se sumó a un complejo antecedente de salud. Meses atrás, Gelblung había sufrido una trombosis en uno de sus tobillos, agravada posteriormente por una caída en su casa. El cuadro provocó una infección y una gangrena que requirieron una cirugía vascular y la colocación de dos stents para evitar la amputación de una pierna.

Ya nuevamente al aire, Chiche Gelblung participó de un pase con Guido Záffora, quien destacó la velocidad con la que retomó su rutina. “No parás de trabajar, Chiche”, le señaló el periodista de espectáculos al verlo otra vez en el estudio. La observación abrió una conversación acerca del lugar que ocupa la actividad laboral en esta etapa de su vida.

Sin mostrarse dispuesto a disminuir el ritmo, el histórico conductor explicó cuál es su mirada sobre la recuperación: “El trabajo es parte de la terapia”. Poco después reforzó esa postura con una frase todavía más directa: “Hay que laburar”. De esta manera, presentó su regreso como una parte activa del proceso que atraviesa.

El diálogo también incluyó una referencia a Moria Casán, quien había pasado minutos antes por el programa. “Mirá, Moria se levanta a las seis y media de la mañana todos los días. Y es una estrella”, comentó. Cuando Záffora intentó ubicarlo en el mismo lugar, respondió con humildad: “No, yo no soy una estrella, pero me levanto temprano también, salgo a laburar”.

La vuelta de Chiche Gelblung estuvo atravesada por el afecto de sus compañeros y por su determinación de recuperar la rutina. Sin desconocer los problemas físicos que enfrentó durante el año, eligió volver a ponerse frente a las cámaras y encontró en el trabajo una forma de sostenerse activo tras abandonar el sanatorio.