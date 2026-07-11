La previa del cruce entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 tuvo como protagonista inesperada a Nati Jota, quien compartió con sus seguidores el agotamiento que le provocó uno de los traslados más largos de la competencia. La periodista, que forma parte de la cobertura de OLGA, mostró el detrás de escena de su trabajo y terminó envuelta en una fuerte polémica por sus publicaciones.

El recorrido que debía realizar la conductora no era sencillo. Desde Miami emprendió viaje rumbo a Kansas, ciudad donde se disputaría el encuentro de la Selección Argentina. Debido a la falta de vuelos directos entre ambos destinos, el itinerario incluyó dos vuelos con escala, una situación habitual para quienes siguen el torneo por distintas sedes de Estados Unidos.

Mientras aguardaba el embarque, Nati Jota publicó una historia de Instagram en la que apareció sentada en el piso del aeropuerto y visiblemente cansada. Allí describió cómo estaba viviendo la jornada y escribió: "Me duermo. Todavía no embarqué al primer vuelo. Son dos. De Miami a Kansas casi que no hay opción sin escala", reflejando el desgaste que le generaba la logística.

La influencer también explicó que muchos simpatizantes decidieron viajar por carretera para evitar los tiempos de espera que implican las escalas aéreas. "Muchos de hecho van en auto, además de por lo económico, porque capaz que en avión entre los dos tramos y la escala tardás de cinco a mil horas", expresó. Además, reconoció que este Mundial 2026 viene siendo el torneo en el que más kilómetros recorrió durante una cobertura.

En ese contexto, la periodista comparó esta experiencia con otros campeonatos del mundo. Recordó que en Qatar 2022 prácticamente toda la actividad se desarrolló en Doha, lo que facilitó enormemente los desplazamientos entre los distintos estadios. "Hoy, en el de acá para allá tan incómodo de este mundial, se valora mil el hecho de que fuera todo en la misma ciudad", aseguró.

También hizo memoria sobre su trabajo durante Rusia 2018, cuando la cantidad de viajes fue considerablemente menor debido a la rápida eliminación de Argentina. Para Nati Jota, la continuidad del equipo dirigido por Lionel Scaloni obliga a recorrer miles de kilómetros, aunque dejó en claro que ese esfuerzo vale la pena mientras la ilusión siga intacta.

Nati Jota se queja en Estados Unidos ¿Por qué?

Antes de cerrar su reflexión, la conductora dejó un mensaje optimista pensando en el futuro de la Selección Argentina. "Pero los sueños son infinitos mientras soñamos. Lo loco del 2022 es que cuando terminó, había sido verdad, no un sueño. Vamos por otro de esos", escribió, transmitiendo su deseo de volver a vivir una consagración mundialista.

Sin embargo, sus comentarios generaron un intenso debate en X, donde numerosos usuarios cuestionaron que manifestara su cansancio mientras cubría un evento que muchos consideran un privilegio. Entre las respuestas aparecieron frases como "La falta de tacto de esta gente cada día me sorprende más", "Está cumpliendo el sueño de muchos y se queja" y "Que se busque un problema honesto". Lejos de quedarse callada, Nati Jota respondió con humor mediante un video en el que ironizó sobre las críticas y repitió entre risas: "Ay, mucho texto, mucho texto", para luego concluir con un resignado "Me duermo, me duermo, me duermo".