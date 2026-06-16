La despedida de Nati Jota a Gaspi terminó envuelta en una polémica inesperada. En medio del shock por la muerte del youtuber argentino en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro, la influencer publicó un mensaje en Instagram que buscaba expresar dolor, pero que fue leído de manera muy distinta por muchos usuarios.

El rechazo no apuntó a la decisión de recordarlo, sino a una frase puntual que se volvió tendencia en X. Para parte del público, la forma elegida por Nati Jota para hablar de la incredulidad que le provocó la noticia resultó desacertada, especialmente por el uso de la expresión “El bait de la historia”.

En su historia, Nati Jota escribió: “Sigo sin palabras por la muerte de Gaspi. Lo escribo y no lo entiendo. Lo digo y al rato me olvido y enseguida lo recuerdo y pienso que es mentira. Me sobrevuela la ilusión de que es un chiste desubicadísimo de él. El bait de la historia. Pero no, parece que no. Por varias horas lo creí o lo quise creer".

El mensaje continuó con una reflexión sobre lo que representaba Gaspi dentro de una camada joven de creadores. “El primero de la nueva generación de artistas que se va. De creadores. Antes, muy antes. Te deja con tristeza por un pibe tan joven con cabeza, ganas, propuestas, sensibilidad. Con la angustia existencial de que quizás mañana no estamos. O no está alguien. Seguro que no está alguien. Y con dolor por sus seres queridos. A ellos, los abrazo especialmente", expresó antes de cerrar con “QEPD Gaspi”.

Aunque el texto dejaba ver conmoción, la reacción en redes fue inmediata. Varios usuarios cuestionaron que Nati Jota pusiera el foco en su propia sensación frente a la muerte de Gaspi y no en una despedida más sobria. La frase que más ruido hizo fue, justamente, “El bait de la historia”.

Entre los mensajes críticos que circularon aparecieron comentarios como “Ni si quiera era amiga cercana para tirar esa despedida y encima tira ‘bait de la historia’”, “Sáquenle las redes, por favor”, “Cada oración es un ‘yo’ ‘yo’ ‘yo’” y “Siempre queriendo figurar”. Otros fueron todavía más duros: “Algún día tal vez aprenda a expresarse y deje de tirar frases sin sentido”, “‘El bait de la historia’... 72 años” y "Cómo va a decir 'sobrevuéla'".

Así, la muerte de Gaspi sumó otra conversación dolorosa alrededor del modo en que las figuras públicas procesan una tragedia en redes. La publicación de Nati Jota quedó atrapada entre el intento de expresar incredulidad y una reacción masiva que no le perdonó el tono elegido para despedir a un creador que murió demasiado joven.