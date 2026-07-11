La relación entre Kylian Mbappé y Ester Expósito volvió a convertirse en tema de conversación, aunque esta vez por un inesperado comentario de las parejas de tres futbolistas de la Selección Argentina. En medio del Mundial 2026, Carolina Calvagni, Valentina Cervantes y Agustina Gandolfo participaron de un divertido desafío y no dudaron en opinar sobre el romance del delantero francés con la actriz española.

Mientras Mbappé atraviesa un gran momento futbolístico con Francia, también quedó en el centro de la escena por distintos episodios fuera de la cancha. A sus destacadas actuaciones en el torneo y las repercusiones por sus declaraciones, se sumó un fuerte intercambio con una senadora paraguaya en redes sociales. Sin embargo, en esta oportunidad el foco estuvo puesto en su vida sentimental.

Desde hace varios meses, Kylian Mbappé mantiene una relación con Ester Expósito, una de las actrices españolas más populares del momento. Ambos residen gran parte del año en Madrid, aunque sus compromisos laborales y deportivos hacen que deban convivir con constantes viajes y largas distancias.

En ese contexto, Carolina Calvagni, pareja de Nicolás Tagliafico, Valentina Cervantes, novia de Enzo Fernández, y Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, participaron del segmento "¿Quién roba?", un juego conducido por El Pollo Álvarez que propone determinar cuál de los integrantes de una pareja es el más beneficiado por la relación.

Luego de responder preguntas sobre sus propias historias de amor, las tres fueron consultadas por la pareja formada por Mbappé y Ester Expósito. La reacción fue inmediata y coincidieron sin dudarlo. "Es el robo del siglo", disparó entre risas Agustina Gandolfo. "Mal, terrible", agregó Carolina Calvagni, mientras que Valentina Cervantes completó: "Roba él. Re chorro".

Las versiones de romance entre Kylian Mbappé y Ester Expósito comenzaron a tomar fuerza a finales de febrero de 2026, cuando fueron vistos compartiendo una cena en París y hospedándose en el mismo hotel. Poco después aparecieron nuevas imágenes de ambos viajando juntos en un avión privado con destino a Madrid, lo que alimentó todavía más los rumores.

¿Quién roba más? Kylian o Ester

Aunque ninguno de los dos confirmó públicamente el vínculo, durante los últimos meses fueron fotografiados en distintas ocasiones. Incluso, la actriz fue vista siguiendo un partido del Real Madrid desde uno de los palcos del Santiago Bernabéu, un detalle que muchos interpretaron como una muestra de apoyo hacia el atacante francés.

Por ahora, Kylian Mbappé y Ester Expósito continúan apostando por un perfil bajo y evitan hacer declaraciones sobre su relación. Sin embargo, cada aparición pública de la pareja despierta una enorme repercusión, y esta vez fueron las mujeres de la Selección Argentina quienes aportaron una de las frases más comentadas sobre el romance del momento.