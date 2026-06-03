A once años de la primera movilización de Ni Una Menos, una fecha que marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género en Argentina, Moria Casán volvió a alzar la voz con una fuerte reflexión sobre la actualidad social. La artista se expresó en medio de una nueva jornada de reclamos y homenajes a las víctimas, atravesada además por la conmoción que generó el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada recientemente.

Durante una entrevista con Puro Show, la conductora no ocultó su impacto ante el caso y describió el contexto como una realidad difícil de comprender. “Este hecho último y cada pérdida de una mujer o un hombre por violencia de género es un horror, pero son muchas más las mujeres”, expresó. Además, sostuvo que situaciones de este tipo parecen sacadas de una “distopía” debido al nivel de violencia y crueldad que reflejan.

La figura mediática también se refirió al tratamiento que estos hechos reciben en televisión y otros medios de comunicación. Para Moria Casán, informar sobre tragedias de esta magnitud implica una enorme responsabilidad. “Tratarlo en los medios es complejo porque se vuelve a matar y revictimizar”, señaló, al tiempo que advirtió sobre el riesgo de transformar el dolor en espectáculo.

Sin embargo, destacó el trabajo periodístico realizado en torno al caso de Agostina Vega. Según explicó, la cobertura permitió acompañar a la familia y visibilizar el reclamo de justicia. “La gente agradece a los periodistas que estuvieron cerca de los familiares”, afirmó, reconociendo el rol que puede tener la prensa cuando actúa con sensibilidad frente a situaciones tan delicadas.

Más allá del caso puntual, la One realizó una lectura profunda sobre el momento que atraviesa la sociedad. En ese sentido, sostuvo que existe un retroceso en derechos que parecían consolidados y habló de una creciente deshumanización. “Hay una vuelta a la deshumanización, una sociedad amachosfera”, analizó, vinculando este fenómeno con el individualismo y la pérdida de empatía colectiva.

Para la artista, la lógica del “sálvese quien pueda” se instaló con fuerza en distintos ámbitos. “Vivimos en una sociedad líquida donde la gente quiere más un celular que un hijo”, manifestó, utilizando una frase contundente para describir la falta de compromiso social y el predominio de los intereses personales sobre los vínculos humanos.

Moria Casán reflexiva

En otro tramo de la charla, Moria Casán puso el foco en la situación de las mujeres y cuestionó los prejuicios que todavía persisten. “A la mujer siempre se la denosta y se la trata de loca”, expresó. Además, consideró que parte de la resistencia actual tiene que ver con el avance femenino en espacios históricamente dominados por hombres.

“Hace rato que el hombre está muy enojado con la mujer, no se bancan el empoderamiento femenino que es extraordinario”, lanzó sin filtros. Finalmente, se definió como una “feminista no agresiva” y compartió un mensaje centrado en la autoestima y la independencia personal. “Mi consejo es priorizarse, quererse, elegirse y seguir siempre para adelante”, concluyó.