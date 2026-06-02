La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, sigue sumando elementos estremecedores. En medio de la conmoción que provocó el caso, Moria Casán expresó su profundo impacto al escuchar los primeros resultados de la autopsia durante una emisión televisiva y no ocultó su horror ante los detalles revelados.

El principal sospechoso del crimen es Claudio Barrelier, quien fue pareja de la madre de la menor y permanece detenido mientras la Justicia avanza con las pericias y la recolección de pruebas. La causa se convirtió en uno de los hechos policiales más impactantes de las últimas semanas debido a la violencia extrema que habría rodeado el asesinato.

Durante el programa La Mañana con Moria, el periodista Federico Seeber compartió información preliminar surgida de la autopsia realizada al cuerpo de Agostina Vega. Antes de brindar detalles, aclaró que los resultados todavía son parciales y que restan estudios para determinar con precisión cada circunstancia del hecho.

En ese contexto, Moria Casán intervino para intentar comprender la gravedad de lo que se estaba describiendo. “¿Ahorcamiento y abuso?”, preguntó la conductora, evidenciando la preocupación que le generaba el informe forense que estaba siendo analizado en vivo.

La respuesta de Federico Seeber profundizó aún más el impacto dentro del estudio. El periodista señaló que las primeras conclusiones apuntan a una muerte por asfixia mecánica y mencionó que el abuso habría ocurrido antes del fallecimiento. Además, explicó que los investigadores trabajan sobre una hipótesis particularmente escalofriante vinculada al tratamiento posterior del cuerpo.

Según detalló el panelista, el cadáver presentaba importantes lesiones provocadas por elementos cortantes. También indicó que durante los procedimientos se habrían encontrado objetos que podrían estar relacionados con esas maniobras y que forman parte de las pruebas incorporadas a la causa.

Moria Casán habló sobre el caso Agostina Vega

Al escuchar esas revelaciones, Moria Casán reaccionó con visible incredulidad. “No lo puedo creer. Me supera”, expresó la conductora, reflejando el sentimiento de conmoción que dominó gran parte de la conversación televisiva sobre el caso.

Finalmente, la diva resumió su angustia con una frase que rápidamente tuvo repercusión. “En esa casa nunca nadie escuchó nada, nadie vio nada, el perro estaba en la terraza... Es una película de terror y es difícil de asimilar”, afirmó Moria Casán, dejando en evidencia el profundo impacto que le generó la tragedia de Agostina Vega.