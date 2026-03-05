En una nueva propuesta culinaria dentro de MasterChef, Germán Martitegui sorprendió a los participantes al invitar a uno de los chefs más prestigiosos del país: Gonzalo Aramburu. El reconocido cocinero, dueño de uno de los restaurantes más destacados de Argentina y distinguido con dos estrellas Michelin, llegó al programa para compartir una clase magistral inspirada en los sabores de la Patagonia.

Durante la masterclass, Germán Martitegui explicó que la idea era poner en primer plano la riqueza natural de esa región del país. El chef destacó que muchos de los mejores ingredientes argentinos provienen del sur y que la alta cocina actual busca revalorizar esos productos. “Un tema que nos une mucho son los productos de la Patagonia”, expresó al presentar el desafío gastronómico junto a Gonzalo Aramburu.

El plato elegido para la clase fue una trucha patagónica, uno de los productos más emblemáticos de esa región. Tanto Germán Martitegui como Gonzalo Aramburu coincidieron en que se trata de un ingrediente que representa perfectamente la identidad culinaria del sur argentino y que permite aplicar técnicas sofisticadas sin perder la esencia del producto.

El pescado utilizado tenía un origen muy especial: provenía de Piedra del Águila, una zona reconocida por la calidad de sus aguas y por la crianza natural de truchas. Este detalle fue clave para la propuesta gastronómica, ya que ambos chefs buscaron resaltar el valor del origen y la pureza del ingrediente principal.

Al presentar el producto, Germán Martitegui no ocultó su entusiasmo. “Es una trucha maravillosa que se crió en la represa de Piedra del Águila, en agua de deshielo y con cero antibióticos. Es increíblemente fresca y pura”, explicó frente a los participantes y al público que sigue el reality culinario.

Por su parte, Gonzalo Aramburu aportó su mirada de alta cocina, mostrando distintas técnicas para trabajar el pescado y potenciar su sabor natural. El chef destacó que, cuando la materia prima es de tanta calidad, lo más importante es respetarla y acompañarla con preparaciones simples que permitan que el producto brille.

La trucha llegó especialmente desde la Patagonia gracias a Lucas, de Idris, quien se encargó de enviar el producto para esta clase especial. De esta manera, Germán Martitegui y Gonzalo Aramburu lograron acercar al estudio de MasterChef uno de los sabores más representativos del sur argentino.

La propuesta no solo fue una demostración culinaria, sino también una forma de reivindicar la gastronomía regional. Con esta clase, Germán Martitegui y Gonzalo Aramburu volvieron a demostrar que la cocina argentina tiene productos de excelencia y que la Patagonia continúa siendo una de sus mayores fuentes de inspiración.