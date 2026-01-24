Germán Martitegui no se quedó callado y decidió responder con firmeza a Mauro Icardi luego de las polémicas declaraciones que el futbolista realizó en redes sociales. En medio de la guerra mediática que mantienen Wanda Nara y Mauro Icardi, el delantero del Galatasaray lanzó una crítica directa contra MasterChef, el exitoso ciclo de Telefe, y generó una ola de repercusiones en el mundo del espectáculo.

Todo comenzó cuando Mauro Icardi utilizó sus historias de Instagram para deslizar que MasterChef había dejado de ser un programa de cocina para transformarse en “MasterCHINA”, en referencia directa a la China Suárez, su actual pareja. El comentario no pasó desapercibido y fue leído como una chicana directa tanto al formato como a Wanda Nara, conductora del reality culinario.

Quien decidió salir al cruce fue Germán Martitegui, una de las figuras históricas de MasterChef. En diálogo con Intrusos, el programa que se emite por América, el reconocido chef defendió con vehemencia al ciclo y apuntó directamente contra Mauro Icardi, a quien dijo conocer más de lo que muchos imaginan.

“MasterChef es el show de Wanda Nara, como Gran Hermano es el show de Santiago del Moro. Wanda es la conductora”, expresó Germán Martitegui, dejando en claro el rol central de Wanda Nara dentro del formato y desactivando cualquier intento de desmerecer su lugar en el programa de Telefe.

Visiblemente molesto, Germán Martitegui recordó situaciones concretas que vivió con Mauro Icardi en los estudios de grabación. “No me parece bien que hable así de MasterChef. Yo lo conozco a Mauro. Ha estado horas tomando mates acá mientras nos veía hacer el programa”, lanzó, exponiendo un dato desconocido hasta ahora.

El chef también dejó entrever que el vínculo de Mauro Icardi con MasterChef era mucho más cercano de lo que el propio futbolista intenta mostrar en la actualidad. Sus palabras buscaron marcar una contradicción clara entre el pasado y el presente del delantero del Galatasaray.

Para cerrar, Germán Martitegui fue contundente y dejó una frase que rápidamente se volvió viral en redes sociales y portales de espectáculos: “Él era fan y lo miraba desde antes”. Así, el jurado de MasterChef defendió el ciclo, respaldó a Wanda Nara y expuso a Mauro Icardi en medio de uno de los escándalos mediáticos más comentados del momento.