La historia entre Wanda Nara y Martín Migueles sumó un nuevo capítulo que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Todo comenzó cuando el empresario sorprendió a la mediática durante su estadía en Milán con una propuesta romántica que no tardó en generar repercusión. En una historia de Instagram, él lanzó la pregunta que desató el revuelo: “¿Te querés casar conmigo?”.

El gesto de Martín Migueles no pasó desapercibido y en cuestión de minutos los seguidores de Wanda Nara comenzaron a especular con la respuesta de la conductora. Muchos esperaban que ella reaccionara con un emoji, un comentario o incluso una confirmación directa. Sin embargo, fiel a su estilo, la empresaria decidió mantener el misterio y no dar señales claras.

Horas después, la figura de MasterChef Celebrity volvió a publicar contenido en sus redes sociales. En esta ocasión, compartió una selfie frente al espejo donde lucía el mismo outfit que había mostrado su pareja en su historia. Pero lo que más llamó la atención no fue la ropa, sino un detalle que generó una verdadera ola de comentarios.

En la imagen se podía ver un anillo de diamantes en el dedo anular de la mano izquierda de Wanda Nara. Ese pequeño accesorio fue suficiente para que los usuarios comenzaran a especular sobre una posible aceptación de la propuesta de Martín Migueles. Las redes estallaron con teorías sobre un compromiso que, hasta el momento, no fue confirmado oficialmente.

Sin embargo, la historia tiene un antecedente que vuelve todo menos claro. Semanas atrás, la propia Wanda Nara había mostrado en MasterChef Celebrity un anillo muy similar. En aquel momento explicó que se lo había comprado ella misma y dejó en claro su postura: “Ya no necesito que nadie me regale nada”.

Por ese motivo, todavía no se puede asegurar que la joya que exhibió ahora tenga relación directa con la propuesta de Martín Migueles. Para algunos seguidores se trata de una respuesta silenciosa, mientras que otros creen que simplemente es otra muestra del estilo de vida que la mediática suele compartir con su público.

Mientras tanto, el contexto sentimental suma aún más tensión debido a la situación con Mauro Icardi. El futbolista del Galatasaray también volvió a quedar en el centro de la escena luego de compartir fotos románticas con Eugenia “China” Suárez, con quien mantiene una relación cada vez más visible.

En su cuenta de Instagram, Mauro Icardi publicó imágenes junto a la actriz y acompañó el posteo con un mensaje en italiano que encendió las especulaciones: “Tutto è più vicino di quanto sembri”. La frase, que significa “todo está más cerca de lo que parece”, fue interpretada por muchos como una señal de un posible casamiento futuro con China Suárez, justo cuando su divorcio de Wanda Nara está cada vez más cerca de concretarse.