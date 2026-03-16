Detrás de la voz inconfundible que marcó a generaciones del fútbol argentino se escondía una historia muy personal. Aunque el país entero lo conoció como Marcelo Araujo, el histórico relator en realidad había nacido con otro nombre: Lázaro Jaime Zilberman. Durante décadas, el periodista eligió mantener en segundo plano esa identidad, algo que tenía raíces profundas en su historia familiar.

La decisión de adoptar el nombre artístico Marcelo Araujo no fue casual ni respondió a una estrategia mediática. Según contó el propio relator en distintas entrevistas, el cambio estuvo ligado a experiencias de discriminación y a las marcas que dejó en su familia el pasado en Europa. Sus padres habían emigrado desde Polonia escapando del horror del Holocausto.

En una entrevista que brindó en 1999, Marcelo Araujo habló abiertamente sobre ese momento decisivo de su vida. Allí explicó que había más de un motivo detrás de su decisión. “Hubo varios factores. Uno era que no me gustaba. El otro, el antisemitismo”, reveló con total sinceridad sobre el nombre Lázaro Jaime Zilberman.

El periodista también recordó el dolor que atravesó su familia tras la tragedia vivida en Europa. “Mi padre perdió a toda su familia y nunca lo pudo superar, a tal punto que jamás logró hablar del tema”, contó Marcelo Araujo, al referirse al impacto emocional que dejó el genocidio nazi en su hogar.

En ese mismo relato, el histórico relator explicó que su madre sí pudo transmitirle parte de esa historia, aunque no sin sufrimiento. “Mi vieja también sufrió, pero pudo exorcizar el dolor contándome cómo fueron las cosas, y eran relatos aterradores”, señaló Marcelo Araujo, describiendo el clima que se vivía en su familia.

Con ese pasado a cuestas, el joven Lázaro Jaime Zilberman entendió que adoptar un nuevo nombre podía ayudarlo a abrirse camino en el ambiente periodístico. En aquellos años, según él mismo relató, el antisemitismo todavía estaba presente en algunos sectores de la sociedad argentina y también en los medios.

El nacimiento definitivo del personaje Marcelo Araujo también tuvo un protagonista clave: su amigo y colega Mauro Viale, cuyo verdadero nombre era Mauricio Goldfarb. Ambos daban sus primeros pasos en la radio cuando protagonizaron una anécdota que con el tiempo se volvió casi una leyenda del periodismo deportivo.

Según el propio Marcelo Araujo, en una prueba radial el histórico relator José María Muñoz les preguntó cómo se llamaban. Fue entonces cuando Mauro Viale respondió con rapidez: “Yo me llamo Mauro Viale y él se llama Marcelo Araujo”. Aquella improvisación terminó sellando para siempre el nombre con el que el relator se convirtió en una figura inolvidable de los medios argentinos.