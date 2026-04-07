El golpe fue tan brusco que por un momento el juego dejó de importar. Andrea del Boca sufrió una caída dentro de la casa de Gran Hermano que obligó a frenar todo y sembró preocupación inmediata entre los participantes, la producción y también afuera, donde las imágenes del accidente empezaron a circular con fuerza y mostraron una escena realmente impactante.

Durante la gala, Santiago del Moro tomó la palabra para explicar qué había pasado con Andrea del Boca y llevar algo de calma. “Chicos, les quiero contar un poquito lo que pasó. Vi el shock que tenían algunos, los que estaban cerca de Andrea”, dijo primero, en alusión al desconcierto que se vio al verla sangrando y desorientada.

Después precisó cómo había sido el accidente y por qué generó tanta alarma. “Andrea tuvo un accidente doméstico. Los que la vieron caer, ella cae de boca”, explicó. Y enseguida sumó un detalle que terminó de dimensionar la gravedad de la escena: “Lo que impresiona de las imágenes, los que la vimos de acá afuera, estuve chequeando un par de cámaras, es que ella cae como con peso muerto y no tiene la reacción para amortiguar el golpe con sus manos”.

A partir de ahí, la actriz fue asistida rápidamente y trasladada para ser sometida a distintos estudios. Sobre ese punto, Santiago del Moro informó: “Le están haciendo una tomografía facial y una radiografía de tórax”.

Más tarde, el conductor actualizó el cuadro con un parte tranquilizador dentro de todo. “Obviamente en caso de que esté todo bien, regresará al juego y si no, veremos cómo continúa todo esto. Pero ella está bien, está estable, obviamente estaba bajo chequeo médico”, señaló.

También aprovechó para reconocer el accionar de quienes estuvieron con ella en los primeros minutos: “Agradecerles a los que estuvieron ahí poniendo el cuerpo y la contención, hasta que llegaron los médicos, que llegaron rápidamente, gracias a Dios”.

En paralelo, Anna del Boca llevó algo de alivio desde el streaming del canal al contar que se había comunicado con la producción. “Me dicen que me quede tranquila y que ella está bien”, afirmó, aunque también deslizó que Andrea del Boca ya tenía antecedentes de caídas, un dato que sumó otra capa de preocupación alrededor del episodio.

En este contexto, mientras en Telefe todavía se hablaba de una posible vuelta si la evolución acompañaba, Ángel de Brito contó una versión mucho más terminante sobre el futuro inmediato de Andrea del Boca en el reality: "Andrea del Boca no vuelve a Gran Hermano. Golpe, pánico, puntos, sangre. Y un mes dentro de la casa. Ayer dijo en la clínica: 'basta para mi'".