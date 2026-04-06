Lo que en Gran Hermano se presentó como una “noche hot” terminó tomando un rumbo completamente distinto y dejó a Brian Sarmiento en un lugar de incomodidad total. Lejos de cualquier clima liviano o de juego, la cena con Andrea del Boca derivó en un cruce áspero, con reproches, malos entendidos y un cierre cargado de malestar que terminó con el exfutbolista quebrado.

La propuesta había arrancado desde la actuación, con una escena armada por la actriz para ponerle marco a la velada. En ese juego, Andrea del Boca lanzó una premisa de telenovela: “su madrastra Cinzia la obligó a pasar la noche con un futbolista para salvar a la empresa familiar”. La idea parecía ir por un costado lúdico, pero esa ficción duró poco y rápidamente empezó a mezclarse con roces reales que ya venían circulando dentro de la casa.

Antes de que todo explotara, Brian Sarmiento ya había dado señales de que no estaba cómodo en esa dinámica. En un momento, incluso, deslizó que quería retirarse “porque la comida le había caído mal”, una frase que funcionó como anticipo de una noche que se iba cerrando cada vez más. Mientras Andrea seguía empujando la escena desde su personaje, él empezó a correrse física y emocionalmente del encuentro.

La situación se puso más tirante cuando la actriz lo cuestionó con dureza desde el otro lado de la habitación. “Además de victimizarse, se queda dormido”, disparó, en una frase que expuso el fastidio con el que ya se venían midiendo. Para ese punto, la distancia entre ambos era evidente y la noche había perdido cualquier tono de complicidad.

El quiebre llegó cuando Andrea del Boca tocó temas vinculados a la vida familiar de Brian Sarmiento y él sintió que se había cruzado un límite. “¿Seguimos actuando o no?”, preguntó, molesto. La respuesta de ella fue seca: “Como quieras”. Ahí se rompió del todo el acuerdo implícito del juego y él dejó de hablar desde el personaje para marcar una frontera muy clara sobre lo que no estaba dispuesto a tolerar.

“Con situaciones personales así no me gusta que se mezclen los temas. Cosas de familias, hijos y mujeres no quiero hablarlas”, dijo Brian Sarmiento, ya sin intención de sostener la dinámica. Después fue todavía más directo: “Quisiste meter a mis nenas”. En ese punto ya no había espacio para la ficción ni para suavizar lo que estaba ocurriendo. Él se sintió tocado en un lugar sensible y la cena quedó definitivamente desvirtuada.

Andrea del Boca, en cambio, eligió mantenerse dentro del tono melodramático y cerró con una frase de personaje: “Mi gran amor es Eduardo”. Pero para entonces el daño ya estaba hecho. Brian Sarmiento terminó llorando después de una noche que había empezado como premio y terminó como una de las escenas más incómodas de la semana.