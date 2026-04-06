Érica Rivas volvió a quedar en el centro de una historia que mezcla nostalgia, ruido viejo y una pregunta que sigue haciendo ruido: si alguna vez volverá a ponerse en la piel de María Elena. Los rumores sobre una nueva ficción vinculada a Casados con Hijos la empujaron otra vez a ese universo del que quedó corrida hace tiempo, y esta vez eligió responder sin esquivar el tema, aunque dejando claro que de concreto, por ahora, no sabe nada.

Cuando le preguntaron por una posible propuesta para trabajar con Flor Peña, la actriz no cerró la puerta. Al contrario. “No tengo idea, si vos sabés algo más… a mí me encantaría”, respondió, marcando de entrada una diferencia importante entre el deseo personal y la realidad de las negociaciones.

En esa misma línea, Érica Rivas reforzó el vínculo afectivo que todavía conserva con uno de los personajes más recordados de su carrera. “Hacer María Elena siempre me gustaría, no creo que me llamen, pero siempre que pueda hacer ese personaje me va a encantar”, sostuvo.

Pero el tema no podía quedarse solo en el entusiasmo. Demasiado de lo que rodea a Casados con Hijos sigue atravesado por el conflicto que explotó cuando se armó la versión teatral y Érica Rivas quedó afuera. Por eso, cuando le preguntaron por ese episodio y por cómo quedó todo después de aquel quiebre, eligió una respuesta medida, aunque cargada de distancia. “Hay cosas que ya hablé, pasó un montón de tiempo”, dijo, sin abrir de nuevo el archivo pero tampoco clausurándolo del todo.

La tensión se hizo todavía más visible cuando le consultaron por el vínculo con sus ex compañeros de elenco. Ahí ya no hubo nostalgia ni guiños de reconciliación. “No volví a hablar, me parece que estaría bueno que hablen con ellos”, contestó.

También hubo espacio para volver sobre su ausencia en la adaptación teatral, un punto que todavía genera debate cada vez que el tema resurge. Érica Rivas fue tajante: “No me arrepiento, no tengo nada que ver porque no me convocaron”.

Por eso, cada vez que aparece la posibilidad de un regreso conjunto con Flor Peña, la pregunta no pasa solo por la ficción ni por el revival de dos personajes queridos. También activa una cuenta pendiente que nunca terminó de resolverse del todo. Érica Rivas dejó claro que volver a hacer de María Elena le gustaría.