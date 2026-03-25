Nati Jota compartió una decisión personal que venía transitando en silencio y expuso lo más difícil del proceso: el arranque. Su relato no se apoyó en certezas, sino en dudas y sensaciones que muchos reconocieron de inmediato.

El cambio que encaró tiene que ver con dejar de fumar, una decisión que, según explicó, no fue sencilla desde el primer momento. Lejos de romantizarlo, eligió contar lo que sintió en esos días iniciales, donde la ansiedad y las ganas constantes se volvieron protagonistas.

Desde sus redes, Nati Jota puso en palabras ese punto de partida y escribió: "Creo que dejé de fumar". La frase, lejos de ser una afirmación categórica, dejó ver el proceso interno que está atravesando, con avances que todavía se sienten frágiles.

A partir de ahí, profundizó en lo que más le costó. La influencer explicó: "Lo desesperante de la primera semana fue tener muchas ganas y pensar que ser ex fumador es vivir con esas ganas sin concretarlas para siempre. No es así". Con esa idea, intentó desarmar una de las percepciones más comunes en quienes intentan dejar el cigarrillo.

El foco estuvo puesto en esa sensación de que el deseo no se va a ir nunca. Nati Jota describió ese miedo como una de las partes más difíciles de atravesar y la que más desalienta en el comienzo del proceso.

Sin embargo, también dejó un mensaje distinto a esa primera impresión. En ese sentido, aclaró: "Lo digo porque es muy desalentador y parece imposible la idea de algún día no tener tantas ganas, pero sucede". Esa afirmación marcó un cambio en su experiencia, donde la intensidad inicial empezó a disminuir.

El impacto de su testimonio no tardó en verse en redes, donde muchos usuarios se sintieron identificados con lo que describía. La forma en la que relató el proceso, sin idealizarlo, generó cercanía con quienes están atravesando situaciones similares.

Así, lejos de presentarlo como una meta cumplida, Nati Jota eligió compartir un proceso en curso. Entre la ansiedad, las dudas y los pequeños avances, su relato dejó una idea clara: lo más difícil es empezar, pero con el tiempo, algo cambia.