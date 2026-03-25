La magia vuelve a empezar desde el principio, pero con una nueva mirada. Harry Potter regresa a la pantalla con una serie que ya mostró sus primeras imágenes y que confirmó cuándo llegará a los espectadores, despertando una fuerte expectativa entre los fanáticos de la saga.

El anuncio se hizo en el marco de un evento internacional y rápidamente se expandió a nivel global. La producción no solo presentó su primer adelanto, sino que también puso fecha a uno de los regresos más esperados del universo audiovisual. La historia elegida para abrir esta nueva etapa, cómo no podía ser de otra manera, será la misma que dio origen a todo. La primera temporada llevará a la pantalla “Harry Potter y la piedra filosofal”, retomando el inicio del recorrido del joven mago en Hogwarts.

El teaser mostró fragmentos de ese comienzo, con una estética renovada y una producción que apuesta a reconstruir el universo desde cero. La llegada a la escuela, los primeros vínculos y el descubrimiento de la magia vuelven a ocupar el centro de la escena.

En cuanto al elenco, la serie presenta una nueva generación de actores para los roles principales. Dominic McLaughlin será Harry Potter, acompañado por Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout en el papel de Ron Weasley.

A su alrededor, el proyecto suma nombres de peso que darán vida a los personajes más icónicos del mundo mágico. Entre ellos, se destacan John Lithgow como Dumbledore, Janet McTeer como McGonagall, Paapa Essiedu como Snape y Nick Frost como Hagrid.

La producción está a cargo de HBO en conjunto con Warner Bros. Television, con la participación de J.K. Rowling como productora ejecutiva. El desarrollo creativo estará liderado por Francesca Gardiner y contará con la dirección de Mark Mylod en varios episodios.

Más allá de los nombres, el foco está puesto en cómo se reconstruirá la historia. La serie busca expandir el universo narrativo, con más tiempo para desarrollar personajes y tramas que en su versión original quedaron más condensadas. Con ese objetivo, la apuesta es ofrecer una versión más detallada y actualizada de la historia, sin perder la esencia que convirtió a Harry Potter en un fenómeno global.

La fecha ya está definida. Esta Navidad marcará el regreso a Hogwarts, con una propuesta que apunta a conectar con nuevas generaciones y, al mismo tiempo, volver a emocionar a quienes crecieron con la saga.