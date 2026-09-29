La relación entre Tini Stoessel y Alejandro Stoessel atraviesa un nuevo capítulo por un acuerdo económico que todavía no habría llegado a firmarse, pese a que una de las partes asegura haber aceptado las condiciones.

Según reveló Ángel de Brito en LAM, el conflicto familiar tendría en el centro una negociación por el patrimonio de la cantante. La información surgida en las últimas emisiones del programa señala que Alejandro Stoessel habría aceptado hace aproximadamente un mes la propuesta elaborada por los abogados de su hija, aunque el trámite quedó frenado.

El dato apareció mientras se hablaba de la distancia entre Tini Stoessel y sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, y de las decisiones profesionales que la artista comenzó a tomar por cuenta propia. En ese contexto, también volvió a mencionarse la invitación de Lali Espósito para compartir escenario en River y el cambio que atravesó la cantante durante los últimos años.

De acuerdo con lo explicado previamente en LAM, la estrategia de Tini contemplaría quedarse con el control de la mayor parte de su patrimonio y establecer una distribución entre los integrantes de su familia. En una primera versión, se había mencionado que sus padres recibirían una porción de la fortuna mientras que la artista pasaría a administrar directamente sus bienes.

Sin embargo, durante la emisión, Ángel de Brito aseguró haber recibido información de la otra parte. “Me está llegando información ‘de la otra parte de la historia’”, anunció el conductor antes de revelar el dato central de la negociación.

“La otra parte de la historia dice que Alejandro Stoessel habría aceptado hace un mes las condiciones de los abogados de su hija, pero que los abogados de su hija no contestan”, afirmó Ángel de Brito. De acuerdo con esa versión, el problema no estaría actualmente en una negativa del productor, sino en la falta de una respuesta definitiva por parte de los representantes legales de Tini Stoessel.

¿Hay acuerdo entre las partes?

La situación se relaciona además con una auditoría sobre el patrimonio de Tini, que según había informado Pilar Smith alcanzaría los 89 millones de dólares. La cifra fue cuestionada por personas cercanas a Alejandro Stoessel, mientras que la periodista explicó que el cálculo contemplaría los ingresos generados durante los 15 años de carrera de la cantante, incluyendo Violetta, merchandising, música, contratos y publicidad.

Según esa misma información, la distribución proyectada establecería un 70% para Tini Stoessel, incluyendo catálogo musical, regalías, marcas y acuerdos comerciales; un 15% para Alejandro Stoessel; un 10% para Mariana Muzlera y el 5% restante para Francisco Stoessel. Mientras continúa la negociación, el acuerdo millonario todavía no fue firmado y las versiones de ambas partes mantienen abierto el conflicto familiar.