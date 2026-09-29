La muerte del Indio Solari dejó un enorme legado artístico y económico que ahora deberá ser ordenado por la Justicia. Casi cuatro meses después de su fallecimiento, comenzó formalmente la sucesión iniciada por Bruno Solari, único hijo del músico, quien presentó el trámite el 27 de agosto ante el Juzgado Civil N°10 de Morón, a cargo de Graciela Laura Barbieri.

El expediente no contempla únicamente las propiedades y bienes personales del artista. También deberá determinar qué sucede con los derechos de autor, regalías, marcas, futuras reediciones, reproducciones digitales, merchandising y la utilización comercial de su nombre e imagen. Entre los bienes aparece además la residencia de Parque Leloir, donde el cantante murió el 5 de junio a los 77 años.

Uno de los aspectos que más interrogantes generó es la forma en que fue iniciado el trámite: figura como sucesión “ab intestato”, es decir, sin que hasta ese momento se haya presentado un testamento. Esto no implica necesariamente que no exista uno, ya que podría incorporarse más adelante. Por el momento, además, el expediente mantiene carácter reservado.

Durante su vida, el Indio Solari había realizado movimientos vinculados con parte de su patrimonio. En agosto de 2025 cedió a Bruno Solari la totalidad de la marca Luzbola, vinculada a su histórico estudio de grabación. Luego de su muerte, su hijo también comenzó ante el INPI el procedimiento para registrar a su nombre la marca “Indio y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado” en calidad de heredero.

El capítulo más delicado aparece alrededor de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Indio Solari, Skay Beilinson y Carmen “La Negra” Poli Castro formaron desde los años 90 Erks S.A., sociedad relacionada con la explotación comercial del universo de la banda. Por eso, la participación que pertenecía al cantante deberá ser contemplada dentro de la sucesión y podría mantener el vínculo comercial con los otros integrantes históricos.

A ese escenario se suma un litigio que lleva aproximadamente una década. Una persona vinculada a los primeros años de Los Redondos mantiene una demanda civil contra Solari, Skay y Poli, en la que reclama un porcentaje relacionado con el negocio de la banda. Luego de la muerte del músico, el Juzgado Civil N°53 solicitó conocer quiénes son sus herederos para que la causa pueda avanzar. También continúan otros reclamos civiles derivados del recital de Olavarría de 2017.

¿Quién se queda con la herencia?

Pero el dato que abrió otra incógnita aparece en la propia documentación judicial. Allí, Indio Solari figura como “divorciado en primeras nupcias” y se consigna que se desconoce la identidad de aquella supuesta primera esposa. La referencia genera dudas porque Viru Ruiz, madre de Bruno y compañera del artista durante 45 años, fue presentada públicamente en numerosas oportunidades como su esposa. Incluso trascendió que ambos se habrían casado en 1989.

Hasta ahora, ni Bruno Solari ni los abogados que intervienen en la sucesión explicaron públicamente esa diferencia en los registros. Tampoco está confirmado qué lugar ocupará Virginia Mones Ruiz dentro del expediente como eventual cónyuge supérstite. La definición sobre ese punto será relevante para establecer quiénes tienen derechos sucesorios y cómo deberá repartirse el patrimonio del músico.

La sucesión del Indio Solari recién empieza y todavía quedan varias cuestiones por resolver: la eventual aparición de un testamento, la situación jurídica de Virginia Mones Ruiz, el destino de las participaciones vinculadas con Los Redondos y la administración de sus derechos comerciales y artísticos. Todo eso podría convertir el proceso en una de las disputas sucesorias más trascendentes de la historia reciente del rock argentino.