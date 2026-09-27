Un beso entre tres artistas quedó entre las imágenes más comentadas del tercer recital de Lali Espósito en River. Tini Stoessel participó como invitada y compartió esa escena con la anfitriona y Marilina Bertoldi. El desenlace sorprendió al estadio, aunque la presentación ya había tomado un rumbo especial con dos vestidos de novia y unas palabras que convirtieron el encuentro musical en algo más personal.

Al aparecer juntas, Tini Stoessel y Lali Espósito interpretaron “Like a Virgin” vestidas de novia. El tema de Madonna le dio forma al primer tramo de su actuación y provocó una ovación. Todavía quedaba “1Amor”, pero antes de llegar a ese momento la invitada tomó la palabra y explicó por qué estar allí tenía para ella un significado particular.

Frente al público, Tini le agradeció a Lali el espacio en el show y habló de una compañía que se remontaba a su infancia: “Gracias por haberme dado este espacio en tu gran fiesta del pop. Para mí es un gran honor estar acá. Lali, te vimos crecer todos los argentinos, fuiste parte de mi casa, de mi living, de mis meriendas”. Sus palabras llevaron la emoción del estadio a un recuerdo de su vida en casa.

Stoessel profundizó ese recuerdo con otra frase dirigida a su colega: “Me acompañaste en muchos momentos desde que soy chiquita. Para mí es un honor estar acá acompañándote, cantando al lado tuyo, verte trabajar desde que eras pequeña y ver todo lo que lograste”. Años después de verla crecer desde su casa, podía cantar a su lado en River y decírselo frente al público.

Lali Espósito respondió con una dedicatoria para Tini Stoessel que miró el recorrido de las dos: “Esta invitación es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos”. La anfitriona vinculó así la imagen de sus comienzos con el presente que estaban celebrando en el estadio. Sus palabras dieron paso a la última parte de la actuación, esta vez con otra artista sobre el escenario.

Marilina Bertoldi se sumó con la guitarra para acompañarlas en “1Amor”. Al terminar el tema, las tres artistas se besaron sobre el escenario y el público registró en video un final que pronto comenzó a circular en redes sociales. Para Tini, la invitación también había sido la oportunidad de agradecerle en persona a Lali el lugar que ocupó en su infancia.