Después de varios meses alejada de la exposición pública, Morena Rial volvió a captar la atención mediática por una nueva actividad laboral que despertó polémica. La hija de Jorge Rial comenzó a promocionar plataformas de casinos online en sus redes sociales, una práctica que ya generó investigaciones y complicaciones judiciales para distintas celebridades argentinas durante el último tiempo.

Tras recuperar cierta estabilidad luego de su paso por la cárcel, la influencer había optado por un perfil más bajo. En ese período se enfocó principalmente en el cuidado de su hijo Amadeo, además de continuar sus estudios a distancia y realizar trabajos esporádicos a través de internet para generar ingresos. Sin embargo, su reciente decisión de publicitar sitios de apuestas volvió a ponerla bajo la lupa.

El tema no es menor. Durante 2025, varios famosos fueron investigados e incluso allanados por promocionar plataformas de juego online consideradas ilegales. La difusión de este tipo de páginas quedó en el centro del debate por el crecimiento del juego clandestino y el impacto que puede tener en menores de edad y usuarios vulnerables.

Nueva polémica con Morena Rial

En paralelo, la situación judicial de Morena Rial sigue siendo delicada. La joven fue condenada a tres años de prisión luego de aceptar un juicio abreviado por una serie de robos bajo la modalidad escruche en viviendas de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Mientras tanto, aguarda una definición sobre su pedido de libertad condicional.

Quien habló recientemente sobre el presente de la mediática fue su abogado, Alejandro Cipolla. “Lo único que quiere es reencontrarse con su hijo. Está esperando que la Justicia resuelva el pedido para poder empezar a reorganizar su vida”, explicó el letrado al referirse al estado emocional y a las expectativas de su clienta luego de varios meses de encierro.

Durante su estadía en la Unidad 51 del penal de Magdalena, Morena Rial permaneció aproximadamente seis meses detenida. Según trascendió, ocupó parte de ese tiempo realizando tareas administrativas y colaborando en la biblioteca del establecimiento penitenciario, además de mantenerse conectada a través de su teléfono celular.

Nueva polémica con Morena Rial

Por otro lado, Martín Leiro, otro de sus abogados, reveló detalles de las condiciones en las que estuvo alojada. El letrado indicó que permaneció en el sector conocido como “buzones”, un área separada del resto de las internas. Allí contaba con una celda equipada con baño, ventana, cama de hormigón, colchón ignífugo y frazadas.

Ahora, mientras intenta reconstruir su vida personal y mantenerse cerca de su entorno familiar, Morena Rial vuelve a ser noticia por esta nueva faceta laboral. Aunque las promociones de casinos online son cada vez más frecuentes en redes sociales, el antecedente judicial que existe sobre estas campañas podría traerle nuevamente dolores de cabeza a una figura que todavía busca dejar atrás sus problemas con la Justicia.