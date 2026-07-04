La pelea mediática entre Mauro Icardi y Yanina Latorre volvió a escalar en las últimas horas con acusaciones cada vez más fuertes. El futbolista decidió responderle sin filtros a la panelista luego de varios comentarios sobre su relación con la China Suárez y terminó apuntando directamente contra Diego Latorre, su marido.

Todo comenzó después de que Yanina Latorre hablara en sus programas y redes sociales sobre un supuesto acercamiento de Mauro Icardi con Ekaterina Ojeda en Tequila Club. Además, la conductora ventiló detalles de la intimidad del delantero y aseguró que la China Suárez había regresado a su casa acompañada por sus hijos y varias pertenencias.

Cansado de las críticas, el exjugador del Galatasaray utilizó sus redes para responder con dureza. “¿Qué pasó Arruza? ¿Andás nerviosa?”, escribió con ironía, recordando las declaraciones de la periodista sobre la supuesta pérdida de interés público en su historia personal. Luego agregó una fuerte chicana vinculada a la cobertura constante que, según él, recibe en radio, televisión e Instagram.

Una guerra sin fin

Sin embargo, el momento más explosivo llegó cuando Mauro Icardi aseguró que posee material comprometedor relacionado con Diego Latorre. “¿Querés que hablemos de pruebas? Pruebas son las que tengo yo de la novia/amante fija de tu marido en Miami”, lanzó el futbolista, dejando entrever que tendría imágenes de una presunta infidelidad del exfutbolista.

El delantero también explicó por qué, al menos por ahora, no piensa hacer públicas esas supuestas fotos. “Por respeto a tu marido y a tus hijos no las voy a publicar”, expresó. De todas maneras, redobló la apuesta contra la panelista y prometió seguir exponiendo situaciones que, según él, serían “reales” y no “inventadas”.

Las palabras de Mauro Icardi generaron un enorme revuelo en redes sociales y rápidamente tuvieron respuesta. Lejos de quedarse callada, Yanina Latorre recogió el guante y publicó una historia en Instagram con una imagen de Franco Deambrosi, piloto de Turismo Carretera, junto a un mensaje que muchos interpretaron como una amenaza directa.

Una guerra sin fin

“Te dejo un regalito Maurito. Guarden la fotito. Ampliaremos”, escribió la conductora de SQP. Además, remarcó: “Cuando tengo fotos también tengo chat y pruebas. Besis”. La publicación alimentó aún más la tensión y despertó especulaciones sobre nueva información vinculada al círculo íntimo del futbolista y de la China Suárez.

En medio del escándalo, el nombre de Franco Deambrosi comenzó a multiplicarse en redes y programas de espectáculos. El piloto, de 26 años, debutó en 2019 en TC Pista Mouras con una Dodge del equipo Alifraco Sport y ahora quedó inesperadamente envuelto en uno de los enfrentamientos mediáticos más comentados del momento entre Mauro Icardi y Yanina Latorre.