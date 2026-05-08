Morena Rial atraviesa una etapa marcada por decisiones nuevas dentro de un contexto personal complejo. Mientras cumple prisión domiciliaria, la hija de Jorge Rial comenzó la carrera de Derecho en modalidad online y sus primeras evaluaciones ya dejaron un dato que llamó la atención.

La información salió a la luz por Alejandro Cipolla, exabogado y persona cercana a la joven, quien mostró en sus redes una imagen con una de las calificaciones obtenidas. Junto a esa publicación, eligió una frase breve para celebrar el resultado: "Mi mejor alumna".

Morena Rial estudia mientras cumple con la prisión domiciliaria.

En Derecho Penal: Parte General, Morena Rial consiguió un 9 después de responder correctamente 18 preguntas sobre un total de 20. El número no pasó desapercibido porque se conoció en pleno proceso de reorganización personal, en una etapa en la que sus movimientos siguen siendo observados de cerca.

Ese rendimiento no fue el único que trascendió. Según contó Cipolla en el streaming La Posta del Espectáculo, la joven también rindió Derecho Constitucional y obtuvo un 8. Así, sus primeros pasos dentro de la facultad quedaron asociados a notas altas y a una señal concreta de continuidad en los estudios.

La situación judicial de Morena Rial sigue siendo parte del marco en el que se da este cambio. Actualmente permanece en el departamento de su hermana Rocío, mientras espera la homologación definitiva de la pena por la causa en la que fue condenada a tres años de prisión efectiva por tres robos agravados.

Morena Rial estudia mientras cumple con la prisión domiciliaria.

En medio de ese escenario, la decisión de estudiar Derecho apareció como una manera de ordenar su presente y enfocar su rutina en otra dirección. Cipolla incluso había contado que le regaló una caja de fibrones de colores para acompañarla en esta etapa, un detalle que mostró cómo empezó a preparar sus materiales de estudio.

Por ahora, las calificaciones filtradas funcionan como una primera muestra de ese compromiso que ella misma había prometido sostener. "Voy a hacer las cosas bien", había dicho cuando recuperó la prisión domiciliaria. Con un 9 en Penal y un 8 en Constitucional, Morena Rial empezó a darle otro sentido a esa frase.