La muerte de Ernestina Pais dejó una pregunta imposible de esquivar en medio de la conmoción. Mientras la Justicia intenta reconstruir qué ocurrió antes del impacto con el Tren de la Costa, en C5N se mencionó una de las versiones más delicadas que rodean al caso y que, por ahora, nadie puede confirmar como cierta.

El expediente todavía se mueve sobre datos preliminares, pericias y testimonios que deberán ordenarse con precisión. El foco está puesto en los instantes previos al choque, en la declaración del maquinista y en el material que pueda aportar la zona para entender por qué el auto terminó sobre las vías.

Dentro de ese escenario, la muerte de Ernestina Pais también abrió un debate cargado de prudencia en los medios. Néstor Dib se refirió al tema en Argentina en vivo y dejó en claro que no quería darle entidad a una explicación extrema, aunque admitió que esa lectura empezó a circular entre quienes siguen el caso.

“Yo se que mucha gente estará pensando en su casa que se detuvo, porque quiso, tiene todo el derecho del mundo a pensar lo que sea la gente. Yo me niego a pensar eso, pero es una posibilidad”, expresó el periodista, impactado por la noticia y por el peso de una hipótesis que todavía necesita respaldo judicial.

El conductor insistió en marcar distancia emocional y profesional frente a esa versión. Sin convertirla en una certeza, remarcó que le resultaba difícil incluso plantearla al aire: “Me niego, por más que no nos conocíamos, me niego. Por más que no nos conocíamos, y muchas personas me hablaron de su afecto, como profesional, me niego, es una posibilidad”.

A la espera de los análisis complementarios, el caso por la muerte de Ernestina Pais sigue abierto. Según se indicó, los resultados de laboratorio podrían conocerse recién dentro de 15 o 20 días, por lo que cualquier conclusión definitiva quedará atada al avance de la causa y a los elementos que incorporen los investigadores.

Por ahora, el impacto público convive con una investigación que deberá separar las dudas de las certezas. La tragedia golpeó de lleno al ambiente artístico y periodístico, pero el dato central todavía es el mismo: será la Justicia la que determine qué pasó en los segundos previos al choque que terminó con la vida de la conductora.