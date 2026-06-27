La muerte de Ernestina Pais provocó una fuerte conmoción en el mundo del espectáculo y en el público que siguió su carrera durante décadas. La conductora falleció este viernes 26 de junio a los 54 años luego de un trágico accidente ocurrido en un cruce ferroviario de San Isidro, cuando una formación del Tren de la Costa impactó contra el vehículo que manejaba.

El episodio ocurrió en el paso a nivel ubicado entre las calles Sáenz Peña y El Cano. Según trascendió, la periodista habría intentado cruzar con la barrera baja y el tren terminó embistiendo su automóvil. La noticia impactó rápidamente en los medios y generó una enorme repercusión en redes sociales, donde colegas y amigos comenzaron a despedirla con mensajes llenos de dolor.

Figuras del ambiente artístico como José María Muscari y Gastón Pauls fueron algunos de los primeros en expresar públicamente su tristeza. Ambos compartieron momentos importantes con Ernestina Pais y destacaron su calidez humana, además de recordar distintos episodios vividos junto a ella tanto en lo profesional como en lo personal.

El emotivo mensaje del hijo de Ernestina Pais

La conductora tuvo una extensa trayectoria en televisión y uno de sus trabajos más recordados fue su paso por CQC, ciclo que lideró entre 2009 y 2011. También participaba actualmente de la obra teatral “El divorcio del año”, dirigida por Muscari, donde continuaba vinculada al escenario y al contacto con el público.

En medio de las innumerables despedidas, había expectativa por conocer la reacción de Benicio, el único hijo de la periodista, fruto de su relación con el fotógrafo Alejandro Guyot. El joven de 22 años había mantenido silencio desde que se conoció la tragedia, algo que llamó la atención debido a la magnitud de la noticia.

Sin embargo, este sábado decidió expresarse públicamente con un gesto breve pero profundamente emotivo. A través de sus redes sociales compartió una fotografía junto a su madre. En la imagen se los ve abrazados y mirando a cámara, mientras ella apoya una mano sobre el hombro de su hijo. La publicación sólo incluía un corazón, sin palabras adicionales, reflejando el inmenso dolor por la pérdida.

El emotivo mensaje del hijo de Ernestina Pais

En distintas entrevistas, la propia Ernestina Pais había contado que a Benicio no le gustaba estar expuesto públicamente. Aun así, siempre hablaba de él con orgullo y destacaba especialmente la bondad y sensibilidad que tenía. La conductora mantuvo una relación con Alejandro Guyot durante casi una década y juntos formaron una familia lejos de la exposición mediática.

Por otra parte, durante la emisión de LAM por América TV, Ángel de Brito reveló detalles sobre cómo habría sido el momento en el que el joven recibió la noticia del fallecimiento. “Acá me dicen que la Policía fue a buscar a su hijo a la casa para notificarlo del fallecimiento”, comentó el conductor al aire mientras el programa seguía minuto a minuto las novedades de la tragedia que sacudió al espectáculo argentino.