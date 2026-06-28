El último adiós a Ernestina Pais será en un marco reservado y sin velatorio público. Después del accidente ferroviario que terminó con su vida en San Isidro, su familia decidió despedirla en la intimidad, acompañada únicamente por su círculo más cercano. La determinación busca preservar a sus seres queridos en medio de una conmoción que golpeó fuerte al mundo del espectáculo.

Según trascendió, la despedida se realizará este domingo 28 de junio por la mañana. No habrá una ceremonia abierta ni una convocatoria masiva, sino un encuentro familiar privado. Luego, los restos de Ernestina Pais serán trasladados al Panteón de Actores del cementerio de La Chacarita, donde recibirá el último adiós.

La noticia de su muerte generó un impacto inmediato entre colegas, amigos y seguidores. La conductora, de 54 años, falleció después de que el auto que manejaba fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro. El informe preliminar de la autopsia indicó que murió por un traumatismo encefalocraneano grave.

Mientras la familia organiza una despedida en silencio, la investigación continúa abierta para determinar con precisión cómo se produjo el accidente. Las cámaras de seguridad, las pericias y los análisis pendientes serán claves para reconstruir los minutos previos al impacto y despejar las dudas que surgieron en las primeras horas.

En ese contexto, también aparecieron distintas hipótesis públicas sobre lo ocurrido. En C5N, Néstor Dib abordó una de las versiones que muchos comenzaron a plantear, aunque dejó en claro que le resultaba difícil aceptarla. “Yo se que mucha gente estará pensando en su casa que se detuvo, porque quiso, tiene todo el derecho del mundo a pensar lo que sea la gente. Yo me niego a pensar eso, pero es una posibilidad”, expresó.

El periodista insistió en que no quería quedarse con esa lectura del hecho, especialmente por el afecto que muchas personas le transmitieron sobre la conductora. “Me niego, por más que no nos conocíamos, me niego. Por más que no nos conocíamos, y muchas personas me hablaron de su afecto, como profesional, me niego, es una posibilidad”, sostuvo.

Por ahora, la causa sigue en etapa de investigación y se esperan resultados que permitan completar el cuadro del accidente. Mientras tanto, el entorno de Ernestina Pais eligió atravesar el duelo lejos de las cámaras, con una despedida familiar este domingo por la mañana y un traslado posterior a La Chacarita.