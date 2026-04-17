La histórica conductora Mirtha Legrand no podrá estar al frente de su tradicional programa este fin de semana debido a un cuadro de salud que encendió las alarmas en su entorno cercano. La decisión se tomó en las últimas horas, luego de que los síntomas se intensificaran.

Todo estaba listo para una nueva emisión de La noche de Mirtha y Almorzando con Juana, pero la diva debió dar un paso al costado momentáneamente. En su lugar, será su nieta Juana Viale quien tome las riendas de ambas “mesazas”.

La última aparición pública de Mirtha Legrand había sido días atrás en el Teatro Lola Membrives, donde asistió a ver la obra protagonizada por Nico Vázquez. Allí, fiel a su estilo, no escatimó elogios: “En mi larga vida jamás he visto un espectáculo como este, tan fantástico”, expresó con entusiasmo.

Sin embargo, el clima húmedo que afectó a Buenos Aires durante la semana habría sido determinante. Lo que comenzó como un leve resfrío fue empeorando con el correr de los días, obligándola finalmente a suspender sus compromisos laborales y priorizar el reposo.

En un primer momento, la conductora creyó que se trataba de algo pasajero. Incluso mantuvo su clásico encuentro social en su casa, del que participaron figuras como Teté Coustarot. Pero el cuadro evolucionó de manera inesperada.

La agenda de Mirtha Legrand también incluía su presencia en un evento solidario vinculado al Teatro Nacional Cervantes, donde se presentaba una obra de José María Muscari. Sin embargo, debió cancelar su asistencia tras comunicarse con los organizadores.

En cuanto a la programación, el sábado contará con invitados como Edgardo Alfano, Carolina Losada, Ricardo Biasotti y Daniel Gómez Rinaldi, quienes debatirán sobre actualidad política y del espectáculo.

El domingo, en tanto, Juana Viale recibirá a Nicole Neumann, su hermana Gegé, Betiana Blum, Juan Palomino y Rodrigo Cascón. Mientras tanto, la expectativa crece por la pronta recuperación de Mirtha Legrand, una figura clave de la televisión.