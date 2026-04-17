La tensión entre Moria Casán y Betiana Blum volvió a escalar en las últimas horas con declaraciones que no pasaron desapercibidas. La diva apuntó sin filtros contra su colega y dejó en claro que el conflicto está lejos de resolverse. “Betiana Blum me tiene harta porque la verdad que es una negadora serial, me chupa un huevo. Es una pesada”, lanzó sin rodeos.

Todo se remonta a un episodio ocurrido el 15 de marzo, cuando Betiana Blum asistió al teatro para ver a Moria Casán en Cuestión de género, obra que protagoniza junto a Jorge Marrale. Según el relato de la exvedette, la visita al camarín no fue en el mejor momento y terminó generando incomodidad.

“Yo me terminaba de duchar y necesitaba mi espacio. Viene a saludar y me empieza a decir las cosas que tengo que hacer”, explicó Moria Casán, visiblemente molesta por lo ocurrido. Ese intercambio, que parecía privado, terminó escalando a un conflicto mediático.

El punto de quiebre habría sido cuando Betiana Blum sugirió cambios en la obra. “Yo no te pedí ninguna devolución, no me la des”, disparó Moria Casán, quien además defendió el rol del director Nelson Valente, destacando su trayectoria y autoridad en la puesta.

Lejos de bajar el tono, la conductora redobló la apuesta con frases contundentes: “Creo que lo que le pasó es ver un teatro lleno y que la gente ovacione. Se molestó y lo niega. Está mayor… yo también, pero cognitivamente estoy mejor que ella”.

En medio del descargo, Moria Casán también reivindicó su carrera y su vigencia en el espectáculo. “Si hay alguien con recorrido soy yo. Nunca dejé de trabajar en cincuenta años”, aseguró, resaltando su permanencia en la cartelera y su capacidad para convocar público.

Por su parte, Betiana Blum eligió un perfil completamente distinto. Consultada por la prensa, evitó profundizar en el tema y negó las acusaciones: “No es cierto, mi amor”, respondió con calma. Además, rechazó cualquier tipo de rivalidad o celos hacia su colega.

Sin intención de alimentar la polémica, Betiana Blum cerró el tema con una postura firme: “No voy a decir nada sobre ella. No es mi forma de vivir”. Mientras tanto, el cruce sigue generando repercusiones y suma un nuevo capítulo en la historia de dos figuras clave del espectáculo argentino.