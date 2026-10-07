Piero y Juana Viale estaban unidos por una historia familiar que continuó más allá de una separación. La muerte del cantautor a los 81 años volvió a poner la atención sobre ese vínculo, cuya continuidad quedó reflejada en una visita a su casa que su nieta compartió el año pasado.

En abril de 2025, cuando el músico cumplió 80 años, Ámbar de Benedictis fue a verlo y publicó imágenes del encuentro. Una de las fotos lo mostraba en su hogar, mientras leía una historieta. La escena permitía conocer un momento cotidiano del cantante desde la mirada de su nieta, que suele mostrar poco de su intimidad.

Qué relación tenían Piero con Juana Viale.

El parentesco se explica a través de Juan de Benedictis: es el hijo de Piero y el padre de Ámbar, fruto de su relación con Juana Viale. Así, el artista nacido en Italia era el abuelo paterno de la joven. Ese es el lazo que conectaba al cantautor con la conductora y con su historia familiar.

A comienzos de los 2000, Juana Viale y Juan se conocieron e iniciaron un romance. Ella tenía 20 años y él, 27. La relación duró poco y terminó alrededor del nacimiento de su hija, el 31 de marzo de 2003. Aunque la pareja se separó, ambos siguieron compartiendo la crianza y mantuvieron ese vínculo en privado.

Por la rama materna, Ámbar pertenece también a la familia de Mirtha Legrand, bisabuela de la joven. El contacto con su abuelo Piero se sostuvo a lo largo de los años. La visita de 2025 mostró esa cercanía, mientras ella avanzaba en su formación académica y mantenía un perfil discreto, fuera del mundo del espectáculo.

Qué relación tenían Piero con Juana Viale.

La vida de Ámbar de Benedictis, lejos de los medios

A sus 23 años, Ámbar se mantiene alejada de la exposición mediática. Egresó del Liceo Francés de Buenos Aires, estudió artes visuales en La Sorbona, en París, y actualmente cursa Comunicación Social en la Universidad de San Andrés.

Las imágenes familiares aparecen de manera ocasional en sus publicaciones, incluidas algunas junto a su papá. En ese contexto, el encuentro con su abuelo permitió asomarse a una relación que la joven había conservado desde pequeña. El final de la pareja de Juana y Juan no había cerrado esa otra historia: la de Ámbar con el padre de su papá.