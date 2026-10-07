La muerte de Piero, a los 81 años, volvió a poner en primer plano una de sus canciones más reconocidas: “Mi viejo”. Pero el tema también quedó ligado a una escena inesperada de Los Simpson, en la que Homero Simpson convirtió su melodía en una particular declaración de amor hacia Bart.

La escena aparece en “The Ziff Who Came to Dinner” (“Artie Ziff viene a cenar”), el episodio 14 de la temporada 15 de Los Simpson. En la versión original en inglés, Homero canta una adaptación de “Turn Around”, una canción asociada a Harry Belafonte. Pero el doblaje latino hizo algo diferente: tomó como referencia “Mi viejo”, de Piero y José Tcherkaski.

El resultado fue una de esas modificaciones del doblaje latino que, para el público argentino, transformaron una escena secundaria de la serie en un recuerdo particularmente reconocible.

Homero convirtió “Mi viejo” en una canción para Bart

La escena ocurre cuando Homero está preso por las consecuencias de las acciones de Artie Ziff, el antiguo novio de Marge.

La familia Simpson va a visitarlo a la cárcel. Bart intenta levantarle el ánimo y comienza a simular que se estrangula a sí mismo, en uno de esos gestos absurdos que forman parte del particular vínculo entre padre e hijo.

Homero se emociona.

Entonces empieza a cantar una versión modificada de la canción de Piero:

“Es un gran tipo mi hijo,



que anda solo y esperando,



y no lo puedo estrangular...”

La gracia está en la transformación de la canción original. “Mi viejo” es una canción sobre un padre que envejece, mientras que Homero invierte la relación y canta sobre su hijo.

La solemnidad de la melodía permanece, pero la letra termina hablando de algo completamente absurdo: que Bart es tan grande que Homero ya no puede estrangularlo.

La referencia está documentada como una de las alusiones a Argentina presentes en Los Simpson.

La escena no decía “Mi viejo” en inglés

Este es uno de los datos más interesantes para entender por qué la escena puede resultar especialmente familiar para los argentinos.

En el audio original de Los Simpson, Homero canta “Turn Around”, una canción escrita por Malvina Reynolds, Alan Bergman y Marilyn Bergman y popularizada, entre otros, por Harry Belafonte. La escena mantiene allí la idea de un padre que observa cómo su hijo crece.

El doblaje latino tomó otro camino.

En lugar de trasladar literalmente la canción, la adaptación recurrió a “Mi viejo”, una canción mucho más reconocible para el público hispanohablante de la región y particularmente para el argentino.

Así, el chiste dejó de depender solamente de la situación de Homero y Bart y sumó una referencia cultural que el espectador podía identificar inmediatamente.

Humberto Vélez fue quien hizo la adaptación

La versión original del doblaje latino fue interpretada por Humberto Vélez, la voz de Homero Simpson durante esa etapa de la serie.

Los registros sobre el doblaje identifican la canción de esa versión como “Mi Hijo” y atribuyen la adaptación a Vélez, quien además se desempeñaba como director y adaptador del doblaje.

Esto convierte a la escena en algo más que una simple traducción.

Es un ejemplo de cómo el doblaje latino podía localizar un chiste y reemplazar una referencia cultural por otra para que funcionara mejor para su audiencia.

En este caso, el resultado fue particularmente efectivo porque la estructura de “Mi viejo” se conserva mientras se modifica el sentido.

El homenaje a Piero desapareció en algunas versiones

Con el tiempo apareció otra versión de la escena.

En determinadas emisiones y versiones remasterizadas, el fragmento fue redoblado. La referencia a “Mi viejo” desapareció y fue reemplazada por una adaptación más cercana a la canción utilizada en el audio original: “Turn Around”.

Además, Homero dejó de tener allí la voz de Humberto Vélez y pasó a ser interpretado por Víctor Manuel Espinoza.

La consecuencia es curiosa: existen dos versiones de la misma escena en circulación.

En la versión latinoamericana original, la referencia conduce directamente a Piero. En la redoblada, para quien no conozca la historia detrás del cambio, simplemente parece otra canción de Homero.

¿Por qué cambiaron la escena de Los Simpson?

El motivo exacto del redoblaje no está establecido de manera oficial en las fuentes consultadas.

La documentación sobre el doblaje señala que el cambio probablemente estuvo relacionado con derechos de autor, pero esa explicación aparece como una hipótesis y no como una confirmación oficial de Piero o de los responsables de la canción.

Por eso conviene evitar presentar como hecho que Piero haya reclamado personalmente por la utilización de la canción.

Lo que sí puede comprobarse es el resultado: la referencia a “Mi viejo” fue eliminada de algunas versiones y la escena volvió a una adaptación más próxima al original en inglés.

“Mi viejo”, una canción que trascendió generaciones

La conexión entre Piero y Los Simpson funciona también porque “Mi viejo” ya era una canción profundamente instalada en la cultura popular.

Piero grabó el tema junto a José Tcherkaski y lo convirtió en uno de los grandes éxitos de su carrera. La canción apareció originalmente en 1969 y tuvo numerosas versiones posteriores.

Para el público argentino, además, Piero tiene una relación particular con la región.

Una nota publicada por Mejor Informado recuerda su paso por Allen y Neuquén entre 1992 y 1995, cuando el cantante llegó acompañado por músicos, su hijo Juan de Benedictis y su representante Pierre Bayona. El artículo también repasa cómo “Mi viejo” se convirtió en uno de sus temas más reconocidos.

Ese recorrido ayuda a explicar por qué la referencia de Los Simpson adquiere otra dimensión tras su muerte: una canción que originalmente hablaba de un padre terminó convertida en un chiste familiar dentro de una serie que marcó a varias generaciones.