Piero De Benedictis murió a los 81 años después de pasar sus últimos días internado en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires. La noticia se conoció este miércoles y puso el foco en su estado de salud, sobre el que su entorno brindó una descripción general mientras la familia compartía la despedida.

Desde el entorno señalaron que el artista “transitaba una situación de salud grave durante sus últimos días”. La familia no informó un diagnóstico ni comunicó la causa médica específica del fallecimiento. Ese dato sigue sin conocerse, por lo que la gravedad de la internación no permite precisar qué enfermedad o condición produjo su muerte.

Por la tarde, sus allegados confirmaron el fallecimiento en Instagram: “Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero, a sus 81 años”. También agradecieron el acompañamiento con estas palabras: “Su familia y amigos, agradecemos los saludos. ​Buen viaje querido Piero". El mensaje familiar llegó después de que la noticia se conociera por la mañana.

Los antecedentes de salud de Piero

Entre los antecedentes de salud que se habían conocido, hubo una internación durante una gira por Ecuador, en abril de 2023. En aquella oportunidad, Piero fue “hospitalizado en cuidados intensivos con pronóstico reservado”. En 2024, habló públicamente de su recuperación tras una fractura de cadera y de su regreso a los escenarios.

La actividad de Piero en las redes mantuvo su presencia ante el público. Esa exposición era distinta de la información que su entorno compartió sobre los últimos días de internación. Los antecedentes conocidos pertenecen a etapas anteriores de su vida y no establecen, por sí mismos, una causa para el fallecimiento.

La despedida del entorno puso el foco en aquello que eligieron recordar del músico. “Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegando”, expresaron en el mismo comunicado. La publicación destacó así su legado artístico y el mensaje que sus allegados quisieron conservar.

Los episodios de 2023 y 2024 forman parte de su historia de salud y no fueron informados como la causa de muerte. Tampoco la gravedad de una internación identifica por sí sola un diagnóstico. Ese es el límite de lo comunicado: se conoce dónde pasó sus últimos días y la descripción de su estado, pero no la explicación médica específica del fallecimiento.