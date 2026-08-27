Madrid, Miami y Barcelona quedaron conectadas por un mismo interrogante que sacudió a la familia Stoessel. Mientras Tini Stoessel habría comenzado a revisar el manejo de su patrimonio, aparecieron dudas sobre los emprendimientos atribuidos a Fran Stoessel y el origen del dinero utilizado. Por ahora, sólo hay dudas y preguntas que la cantante buscará resolver en medio de la polémica.

Uno de los cuestionamientos más fuertes fue difundido por Ángel de Brito en LAM (América). Según el conductor, Tini Stoessel habría planteado una serie de preguntas sobre las actividades comerciales de su hermano y otros proyectos familiares: “¿Por qué mi hermano tiene fiestas en Miami y en Barcelona? ¿Quién puso ese dinero? ¿Qué pasa con La Casa streaming, donde mi papá es accionista?”.

Las dudas mencionadas involucraron fiestas organizadas en Miami y Barcelona, además del proyecto de streaming vinculado con Alejandro Stoessel. Sin embargo, no se difundieron documentos que permitan establecer qué participación tendría Fran Stoessel en cada iniciativa ni cuánto dinero habría requerido su puesta en marcha.

El nombre de Fran Stoessel también apareció en Intrusos (América), donde Paula Varela habló sobre supuestos locales nocturnos. “Me contaban que una de las cosas que llamó mucho la atención es que, por ejemplo, Fran, con todo el respeto, porque me da cosa este tema, tiene muchos boliches. Uno de ellos es el ‘Banana’ de Madrid”, reveló la periodista.

La información abrió inmediatamente otro interrogante: cómo habría financiado esos emprendimientos. Varela atribuyó la sospecha a personas cercanas al entorno familiar y reprodujo el planteo que le hicieron llegar: “Lo que dicen desde el entorno es: ‘perfecto, todo esto está a nombre de él, pero ¿cómo lo hizo? Si no trabaja Fran".

La interpretación más explosiva sostiene que parte de los recursos podría haber salido del patrimonio generado por Tini Stoessel. Aun así, ninguna de las declaraciones televisivas aportó comprobantes bancarios, sociedades comerciales, cifras precisas o documentación que demuestre que Fran Stoessel utilizó dinero de su hermana. Tampoco se confirmó públicamente el alcance de la supuesta auditoría.

El boliche Banana de Madrid, las fiestas en Miami y Barcelona y La Casa streaming quedaron así bajo la lupa mediática. Las versiones profundizaron la polémica dentro de la familia, pero todavía no permiten afirmar cómo fueron financiados esos negocios ni cuál sería la participación real de cada uno.