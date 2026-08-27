El escándalo que involucra a Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, sumó un nuevo capítulo luego de una inesperada comunicación telefónica en pleno programa. La protagonista del llamado fue Mariana Muzlera, mamá de la cantante, quien se comunicó directamente con Yanina Latorre mientras la periodista se encontraba al aire.

La relación previa entre Yanina Latorre y Mariana Muzlera le da a la situación un condimento especial. Ambas fueron amigas y, según contó la conductora, esa cercanía le permitió conocer detalles de la intimidad familiar de Tini Stoessel. Sin embargo, en conflictos anteriores había elegido mantenerse alejada de las polémicas que rodearon a la familia.

Esta vez, en cambio, Yanina Latorre decidió hablar públicamente sobre el conflicto durante su programa en El Observador. Sus declaraciones luego tuvieron repercusión en SQP, donde continuó desarrollando su información sobre la situación que atraviesan Tini Stoessel y Alejandro Stoessel.

Fue precisamente durante esa emisión cuando ocurrió el momento inesperado. Mientras conversaba sobre el tema, el teléfono de Yanina Latorre comenzó a sonar. Al mirar la pantalla, la periodista descubrió quién estaba intentando comunicarse con ella y no ocultó su sorpresa: “Me está llamando la mamá de Tini”, expresó ante las cámaras.

La conductora decidió atender la llamada y rápidamente le aclaró a Mariana Muzlera que estaba transmitiendo en vivo. Del otro lado de la comunicación, la madre de Tini Stoessel respondió con evidente preocupación: “Perdón, estoy… no sabía”. El breve intercambio dejó en evidencia que el llamado no había sido pensado para hacerse público.

Luego, Yanina Latorre intentó preservar la conversación y le preguntó si prefería que hablaran una vez terminado el programa. La respuesta de Mariana Muzlera fue contundente y apuntó directamente a mantener la comunicación en privado: “Sí, pero no digas nada, no digas que te llamé, por favor”.

La situación despertó todo tipo de especulaciones en el estudio y fue Pía Shaw Ochoa quien aportó una interpretación sobre el motivo del llamado. Según explicó, Mariana Muzlera habría reaccionado con enojo frente a los dichos de Yanina Latorre y aseguró: “Está enojada por lo que Yanina dijo en la radio”.

Finalmente, Ochoa fue todavía más contundente al describir la personalidad de la mamá de Tini Stoessel y anticipó un fuerte enfrentamiento: “Mariana llamaba… porque, además, Mariana es brava. La iba a poner en vereda a Yanina. Ojalá Mariana llame a Yanina, así mañana tenemos tema”. El llamado sumó así un nuevo capítulo al conflicto familiar que mantiene en vilo al mundo del espectáculo.