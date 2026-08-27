Tan Biónica volverá a presentarse en el Movistar Arena de Buenos Aires con una nueva fecha de su gira “El Regreso Tour”. La banda integrada por Chano, Bambi, Diega y Seby se reencontrará con su público porteño el próximo 11 de febrero de 2027, en una noche que combinará sus grandes clásicos con las canciones de su nueva etapa.

El anuncio llega después de un año de enorme convocatoria para el grupo, que volvió a demostrar el fuerte vínculo que mantiene con sus seguidores. Tras su histórico regreso en 2023, Tan Biónica recorrió distintos escenarios con “La Última Noche Mágica” y reunió a más de medio millón de personas entre sus presentaciones en Argentina y el exterior.

Durante ese período, la banda logró agotar funciones en River Plate, dos presentaciones en Vélez, dos en el Estadio Único de La Plata y diez fechas en el Movistar Arena. Precisamente, aquellas diez funciones realizadas en 2024 marcaron un récord histórico de espectadores para el reconocido escenario porteño.

¡Vuelve Tan Biónica!

Ahora, la agrupación prepara un nuevo encuentro con sus fanáticos para el 11 de febrero de 2027, donde repasará los temas que se transformaron en himnos para varias generaciones y también presentará las canciones de “El Regreso”. La propuesta buscará unir distintas etapas de la historia de la banda en una misma celebración.

La nueva fecha se suma al extenso recorrido internacional y nacional que Tan Biónica viene realizando con su actual gira. El itinerario incluye presentaciones en Chile, Colombia, México, Uruguay, Paraguay y España, además de distintas ciudades argentinas como Jujuy, Corrientes, Neuquén, Córdoba, Mar del Plata, Rosario y La Plata.

En cuanto a las entradas para Tan Biónica, la preventa comenzará el lunes 31 de agosto a las 13 horas y contará con un beneficio de cuotas sin interés para clientes de Santander, según las condiciones anunciadas para la venta. Una vez finalizada esa instancia, se habilitará la venta general para todos los medios de pago.

¡Vuelve Tan Biónica!

Los tickets podrán adquirirse a través del sitio oficial del Movistar Arena, donde también se informarán las condiciones de compra y los detalles correspondientes a cada etapa de comercialización. La expectativa es alta luego de los antecedentes de la banda, que consiguió agotar numerosas funciones en sus últimos recorridos.

Con esta nueva presentación, Tan Biónica volverá a uno de los escenarios que más veces la recibió en los últimos años. El show del 11 de febrero de 2027 promete reunir a quienes acompañaron al grupo desde sus comienzos y a las nuevas generaciones que descubrieron sus canciones durante su regreso.