La primera temporada del programa “Es mi sueño”, conducido por Guido Kaczka, finalizó el martes 18 de agosto con una emotiva gala en vivo desde el Teatro Ópera. En esta edición especial, Margarita Ponce, una talentosa cantante de tan solo 11 años oriunda de Salta, se consagró campeona del certamen.

El show reunió a los ocho finalistas que llegaron a la última etapa de Es Mi Sueño, tras una temporada llena de talento y esfuerzo. A diferencia de las rondas anteriores, en esta instancia la decisión no dependió del jurado sino exclusivamente del público, que pudo votar de manera gratuita y positiva por su participante favorito.

La producción habilitó tres métodos para emitir el voto: escaneando un código QR mostrado en pantalla durante la transmisión, ingresando al sitio oficial de eltrece, o mediante enlaces publicados en las redes sociales del canal. Esta modalidad potenció una participación masiva y una definición en tiempo real.

El suculento premio que se llevó la ganadora

El premio para el ganador fue de 100 millones de pesos, una cifra récord para el concurso. Mientras tanto, los jueces seleccionaron a tres participantes —Ailén Peralta, Diego Detona y Tomás Cochello— para que formen parte de la próxima temporada junto a celebridades.

Margarita Ponce, de 11 años, gana “Es mi sueño” y se lleva un premio récord de $100 millones

Al anunciarse la victoria, Margarita no pudo contener su alegría y comenzó a saltar y gritar de felicidad. El momento se volvió aún más especial cuando sus familiares subieron al escenario para compartir el festejo con ella, en una noche cargada de emoción y adrenalina.

El ciclo “Es mi sueño” se consolidó como una plataforma para descubrir nuevos talentos argentinos, y la joven campeona dejó una huella imborrable en esta primera temporada gracias a su voz y carisma, ganándose el cariño del público que la eligió como la nueva estrella del certamen.