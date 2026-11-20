La espera llegó a su etapa final. Rodrigo De Paul y Tini Stoessel ya tienen todo encaminado para celebrar su casamiento y fue el propio futbolista quien se encargó de confirmar cuánto falta para uno de los días más importantes de su historia de amor. Con una publicación espontánea, el mediocampista de la Selección argentina compartió su felicidad con sus seguidores.

El anuncio llegó este jueves 19 de noviembre, cuando De Paul publicó una selfie en sus historias de Instagram. En la imagen se lo puede ver con una gorra blanca colocada hacia atrás, una camiseta deportiva y una cadena. Sin necesidad de grandes producciones ni mensajes extensos, acompañó la fotografía con una frase que rápidamente llamó la atención: “En un mes me casoooo”, junto a emojis de una carita enamorada y un corazón blanco.

De esta manera, el jugador confirmó que la boda tendrá lugar el 19 de diciembre de 2026, poniendo fin a las especulaciones que durante los últimos meses circularon alrededor de la fecha elegida. La noticia despertó entusiasmo entre los fanáticos de la pareja, que siguen de cerca cada novedad sobre los preparativos del esperado acontecimiento.

¡Hay fecha de casamiento!

El escenario elegido para la celebración será Dok Haras, un exclusivo complejo ubicado en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. El lugar ya fue escenario de importantes casamientos del ambiente artístico y deportivo, entre ellos los de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, y Stefi Roitman y Ricky Montaner. Su infraestructura y privacidad lo convierten en un espacio ideal para un festejo de estas características.

En cuanto a la organización, Tini Stoessel habría asumido un papel central en el diseño de la celebración. Según reveló Yanina Latorre en SQP, la cantante tomó como inspiración tres películas que tienen un significado particular para la historia sentimental que comparte con Rodrigo. La intención sería construir una experiencia muy personal, con una ambientación que sorprenda a todos los presentes.

Otro de los detalles que trascendieron tiene que ver con la vestimenta. De acuerdo con información difundida por Marcela Coronel en PrimiciasYa, la invitación digital incluye referencias para que los asistentes respeten un código de vestimenta de gala. La propuesta contempla tanto alternativas para las mujeres como para los hombres, con distintas posibilidades de elegancia y formalidad.

¡Hay fecha de casamiento!

La lista de invitados también promete reunir a importantes figuras del espectáculo, la música y el fútbol. Entre los nombres que trascendieron aparecen Lionel Messi, María Becerra, Lali Espósito, Nicki Nicole, Leandro Paredes y Paulo Dybala, aunque no todos los detalles de la convocatoria fueron confirmados oficialmente. Además, Guido, hermano del futbolista, sería el encargado de oficiar la ceremonia simbólica.

Así, mientras los preparativos entran en su recta decisiva, Rodrigo De Paul y Tini Stoessel comienzan a vivir los últimos días antes de dar este importante paso. Una simple selfie, acompañada por una frase cargada de emoción, alcanzó para confirmar que el 19 de diciembre será la fecha en la que la pareja celebrará su amor frente a familiares y amigos.