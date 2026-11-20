En Gordon, la serie de Netflix, la cámara atraviesa un carnaval en el centro de Bariloche y sigue a su protagonista hasta la bóveda del Banco Provincia de Río Negro. En la vida real, la historia de aquel robo empezó horas antes de que la banda de Aníbal Gordon entrara a la sucursal. Entre la noche del jueves 25 y la madrugada del viernes 26 de febrero de 1971, tres empleados del banco fueron secuestrados.

Los tres ocupaban puestos de responsabilidad en la sucursal de Bariloche. Héctor San Romerio era el subcontador, Ovidio Gaiza era el subtesorero y José María Pérez, el subgerente. La banda, que llevaba meses preparando el golpe, les quitó las llaves del banco. Cerca de las cuatro de la mañana, los ladrones entraron al tesoro sin forzar la bóveda.

El monto del robo se estimó entre 85 y 90 millones de pesos ley 18.188, el equivalente a unos 21 millones de dólares de entonces. La cifra ubicó el asalto entre los mayores robos bancarios de la Patagonia. Ninguno de los rehenes resultó herido y fue uno de ellos quien, después de liberarse, dio aviso a las autoridades.

Cuando las policías de varias provincias salieron a buscar a los responsables, la primera pista fueron tres vehículos que habían quedado abandonados en la región. La investigación también llegó hasta las inmediaciones de Piedra del Águila, en Neuquén. Allí aparecieron indicios del aterrizaje de una avioneta Piper en la que la banda habría continuado la fuga, con el propio Gordon como piloto.

Para llevar el episodio a Netflix, Pablo Trapero y Pablo Fendrik eligieron contar la llegada al banco en un plano secuencia. Los ensayos empezaron en Buenos Aires y continuaron en Bariloche, donde el rodaje exigió cerrar el Centro Cívico y coordinar a más de 200 personas. Los extras vestidos de época, los autos y hasta dos bicicletas debían entrar en cuadro mientras la cámara acompañaba al personaje desde un hotel.

El acceso a la bóveda fue el único tramo que el equipo de Gordon construyó en otra locación. En la versión de Netflix, el espectador puede seguir el recorrido hasta el tesoro sin advertir el cambio de lugar. Fuera de la pantalla, el hallazgo de los vehículos y la pista de la avioneta dejaron un desenlace pendiente: ni Aníbal Gordon ni sus cómplices recibieron una condena por aquel asalto.