La cocina más famosa de la televisión volvió a vivir una noche cargada de tensión. A pocos pasos de la final, MasterChef Celebrity tuvo una nueva gala de eliminación que dejó afuera a uno de los participantes más queridos del certamen. El jurado tomó una decisión que impactó de lleno en la competencia y terminó con la salida de Emilia Attias.

La jornada comenzó con todos los concursantes enfrentando un desafío especialmente complejo. Ian Lucas, Emilia Attias, Maxi López, Claudio “Turco” Husaín y Sofía “la Reini” Gonet ingresaron a sus estaciones sabiendo que cada detalle podía ser determinante en esta etapa del reality conducido por Wanda Nara.

La prueba de la noche estuvo dedicada a la pastelería y fue guiada por Damián Betular. El jurado propuso preparar una macaron cake, un postre que exigía precisión técnica y una presentación impecable. Los participantes debían elaborar dos tapas de macaron, sumar rellenos dulces y completar el plato con ganache de chocolate blanco, confitura de frutas y una corona de frutillas frescas.

A medida que avanzaba el reloj, la tensión comenzó a sentirse en cada mesada. Algunos lograron resolver el desafío con seguridad, mientras que otros tuvieron dificultades para completar todas las etapas del plato. Entre los mejores evaluados de la noche estuvieron el Turco Husaín y Sofía “la Reini” Gonet, quienes recibieron elogios del jurado por sus preparaciones.

La situación fue distinta para Emilia Attias, cuyo postre no alcanzó el resultado esperado. Durante la devolución, los chefs señalaron fallas en la preparación y remarcaron que la actriz no había logrado terminar todos los componentes del desafío dentro del tiempo establecido.

Finalmente, Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis anunciaron la decisión que definía la gala. Emilia Attias quedó eliminada del certamen y se despidió de la competencia con un mensaje cargado de emoción. "Hoy me tocó a mí... Yo me siento ganadora, recibo con dignidad y agradecimiento esta decisión".

Antes de abandonar la cocina, la actriz también compartió unas palabras para sus compañeros y para el equipo del programa. "Me voy feliz y con el corazón bien alto. Quiero agradecerles a todos... Me encantó ser parte, me voy súper llena de esta experiencia, de verdad".

Con la salida de Emilia Attias, el reality ingresó oficialmente en su tramo decisivo. Ian Lucas, Sofía “la Reini” Gonet, Maxi López y Claudio “Turco” Husaín quedaron como los semifinalistas de MasterChef Celebrity y ahora competirán por un lugar en la gran final del programa.