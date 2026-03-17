La situación judicial de Luciana Martínez dio un giro inesperado en las últimas horas luego de que se confirmara su excarcelación en la causa donde había sido acusada inicialmente como “viuda negra”. La ex participante de Gran Hermano recuperó la libertad tras una resolución clave.

Según trascendió, la causa sufrió un cambio importante en su calificación legal, pasando de una acusación más grave a un caso de “hurto”. Este punto fue determinante para que la Justicia decidiera conceder la excarcelación tanto de Luciana Martínez como de su representante, Cristian Andrés Wagner.

Desde la cuenta de LAM, difundieron parte del documento judicial donde se detalla que el juez ordenó “conceder la excarcelación solicitada por los Dres. Carlos A. Telleldin y Carlos Sebastián Romero”. La medida se otorgó bajo caución juratoria, lo que implica el cumplimiento de ciertas condiciones.

Entre las reglas impuestas, se establece que Luciana Martínez deberá “someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación”. Además, tendrá que mantener contacto periódico con el tribunal y cumplir con una prohibición de acercamiento hacia la presunta víctima, Bradley James Varela.

Por su parte, el periodista Mauro Szeta reveló en Lape Club Social que “hace instantes, el juez de la causa resolvió conceder la excarcelación de Cristian Andrés Wagner”. Además, explicó que “la resolución deja en libertad a ambos porque hay un cambio de calificación, ahora es hurto”.

En paralelo, el caso sumó un elemento clave: un video difundido por Telefe donde se observa a Luciana Martínez ingresando a una habitación de un hotel en Palermo junto al denunciante. Las imágenes generaron gran repercusión.

El material, registrado durante la madrugada, muestra también a Cristian Andrés Wagner acompañando la situación. En las imágenes se ve a la ex “hermanita” entrando con una bandeja con bebidas, mientras que su representante se retira horas antes que ella del lugar.

Finalmente, todo este contenido será analizado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 24, que continuará con la investigación. Mientras tanto, Luciana Martínez enfrenta el proceso en libertad, en un expediente que aún está lejos de cerrarse.