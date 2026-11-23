La propiedad que durante un tiempo fue el hogar de una de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino acaba de ingresar al mercado inmobiliario con un precio que no pasó inadvertido. Se trata de la mansión de Barrio Parque donde vivió Pampita, que ahora se encuentra a la venta por una cifra millonaria: 4 millones de dólares.

La noticia se conoció en Infama, el programa de América, donde dieron detalles de la operación y revelaron cuánto pretenden obtener por la exclusiva residencia. “Se vende a cuatro millones de dólares. Es una casa de estilo francés, con patio, parrilla y pileta”, contaron durante la emisión, al presentar las características de la propiedad.

Sin embargo, hay un detalle importante detrás de esta operación: Pampita no era la dueña de la mansión, sino que la alquilaba. La modelo y conductora, cuyo nombre real es Carolina Ardohain, vivió allí junto a sus hijos y su entonces pareja, el empresario Roberto García Moritán. Actualmente, según lo informado en televisión, la vivienda quedó completamente desocupada.

La casa del robo a Pampita a la venta

La residencia se encuentra en uno de los sectores más exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires y tiene una arquitectura de inspiración francesa. Sus amplios ambientes, los espacios exteriores y las comodidades de categoría forman parte de los atractivos que explican su elevada cotización. Entre ellos se destacan un jardín con pileta, parrilla y diferentes sectores destinados al entretenimiento.

En la planta baja, la mansión cuenta con un imponente hall de recepción que conecta con el living y el comedor, ambos con vistas al jardín. También dispone de un escritorio, un toilette para invitados y una amplia cocina. La distribución fue pensada para combinar comodidad, privacidad y espacios generosos para recibir visitas.

El primer piso está destinado principalmente al descanso. Allí se encuentra una master suite con vestidor y baño revestido en mármol de Carrara, además de otros dos dormitorios que comparten un baño. Se trata de ambientes que mantienen la estética elegante de la construcción y ofrecen vistas hacia los espacios exteriores de la propiedad.

La casa del robo a Pampita a la venta

Pero los detalles exclusivos no terminan ahí. En la segunda planta hay un amplio playroom con salida a una terraza, además de un sector especialmente dedicado al bienestar que incluye gimnasio, sauna y sala de masajes. La vivienda también cuenta con una dependencia de servicio, mientras que el subsuelo suma una cava privada y una baulera.

La salida al mercado de esta mansión vuelve a poner bajo la lupa el recorrido inmobiliario de Pampita, quien decidió abandonar la propiedad después del robo que sufrió en septiembre de 2025. Así, la residencia que supo compartir con sus hijos y Roberto García Moritán busca ahora un nuevo propietario dispuesto a desembolsar una verdadera fortuna para quedarse con ella.

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